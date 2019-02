Novaka nikad niste videli u ovakvom izdanju (foto)

Novak Đoković je nakon pobede na Australija openu otišao kući u Monte Karlo gde ga je čekala porodica.

Novak stalno ističe važnost porodice, a o tome koliko joj je privržen porodici govore i fotografije koje redovno objavljuje na društvenim mrežama.

Na svom Tviter nalogu objavio je fotografiju na kojoj su on i njegov sin Stefan. Oni leže zagrljeni nakon igre u kojoj su obojica bili maskirani.

„Moj najvredniji trofej je očinstvo“, napisao je Novak ispod fotografije.

My most prized trophy is the dad life 💯🧸🦖🦎🤪😎 #stefan #tara @jelenadjokovic pic.twitter.com/C5O4tPFsU6

— Novak Djokovic (@DjokerNole) February 2, 2019