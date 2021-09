Novaka pitali o Jeleninoj majici, on odgovorom oduševio ceo svet (foto)

Prvi reket sveta Novak Đoković savladao je Keija Nišikorija na US Openu, a pažnju je privukla i majica njegove supruge.

« I love her and she’s my great supporter » 🥺❤️❤️❤️❤️ @DjokerNole about @jelenadjokovic @NovakFanClub

Novak kaže da nije igrao dobro u prvom i delu drugog seta, ali da je onda vratio kontrolu i zaigrao.

Takoreći, pronašao je „unutrašnjeg vuka“, životinju koja se našla i na Jeleninoj majici sa natpisom „Trčim sa svojim vukom“ i Novakovim likom.

„Na majici piše nešto sa vukom. To je natpis, ona trči sa vukom. Ponekad može biti stresno kad trčite sa vukom, živite na granici, znam da joj se ne dopada uvek, ali volim je, ona mi je velika podrška“, objasnio je Đoković posle meča sa Nišikorijem.

"It can be very stressful to run with the wolf."

🐺 @DjokerNole has the support of his wife @jelenadjokovic through all the ups and downs of pro tennis. pic.twitter.com/kHHrL4Cf2u

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021