Novaka sada napadaju i zbog šale: Odgovor novinarki zbog kojeg ga kritikuju

Novak Đoković se našao u centru pažnje nakon izjave koju je dao pred početak US Opena zakazanog za noć između utorka i srede.

Novak će meč prvog kola odigrati protiv Holgera Runea, danskog tenisera i nekada prvog reketa sveta u juniorskoj konkurenciji, čime će započeti pohod na 21. grend slem titulu u karijeri.

U slučaju trijumfa u Njujorku, Novak će ostvariti dva istorijska rezultata – doći će do 21. trofeja na grend slem turnirima, a ujedno će kompletirati takozvani „kalendar slem“.

Watch out the thin line between confidence and over confidence. Confidence is constructive, but over confidence can be destructive. https://t.co/JGmna3RQze

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) August 28, 2021