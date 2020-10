Novakov čas tenisa deci na ulicama Beograda (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković, tokom boravka u Beogradu, „održao“ je deci čas iz tenisa.

Kako se vidi na snimku, koji je na Tviteru objavio košarkaški trener Adam Tatalović, Đoković je tokom šetnje sa psom, deci iz komšiluka na jednoj od beogradskih ulica davao savete i pokazivao udarce.

Not often you see the #1 tennis player in the world giving lessons to kids in the neighborhood while out walking his dog in Belgrade! @DjokerNole is an absolute class act on and off the court! 🙏🏽🎾🇷🇸 @atptour @novakfoundation #humanity pic.twitter.com/UYY5boOZ1J

— Adam Tatalovich (@AdamTatalovich) October 17, 2020