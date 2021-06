Novakov protivnik u finalu je unuk Olimpijskog šampiona (foto)

Grčki teniser Stefanos Cicipas je već nekoliko godina priznato tenisko ime i poslednja prepreka na putu Novaka Đokovića ka tronu na ovogodišnjem Rolan Garosu, a familija ovog 22-godišnjaka s majčine strane je sportska, ali oni nisu Grci, već Rusi.

Stefanosova majka Julija Sergejevna Apostoli (devojački Saljnjikova) bila je Fed kup reprezentativka SSSR-a. Neverovatno je da je poslednje finale u karijeri koje je odigrala, bilo protiv Irine Zvereve, majke Miše i Aleksandera Zvereva, koga je pak Stefanos savladao u polufinalu RG. Najbolji plasman u životu joj je 194. mesto na WTA listi u singlu i 130. u dublu..

Ipak, Julijin otac, a Stefanosov deda je zaosta bio vrhunski sportista. Sergej Saljnjikov je sa fudbalskog reprezentacijom Sovjetskog Saveza osvojio zlato na Olimpijskim igrama 1956. u Melburnu (u borbi za titulu pobeđena Jugoslavija sa 1:0), a bio je i četiri puta šampion države uz pet osvojenih nacionalnih kupova. Veći deo igračke i trenerske karijere je proveo u Spartaku iz Moskve.

Sergei Sergeyevich Salnikov (1925-1984), #football player & member of the Soviet team that won the gold medal at the 1956 Olympics, is the grandfather of #AustralianOpen superstar Stefanos #Tsitsipas. #Sports #History #Tennis pic.twitter.com/iaZToIehu2

