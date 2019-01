Novakova GOAT kampanja u toku… (foto, video)

Piter Bodo, poznati američki teniski novinar, u tekstu za ESPN piše da je Novak Đoković sada u konkurenciji za nezvaničnu titulu najvećeg svih vremena (Greatest Of All Time, GOAT).

“Kada se narednih godina budemo vraćali na Australijan open 2019, stvar koje ćemo se najviše sećati može da bude to što je tada Novak Đoković ponovo aktuelizovao GOAT debatu i lansirao svoju kampanju u toj trci“, navodi Bodo i dodaje:

“Uzimajući u obzir njegove godine, odlično zdravlje, skoro pa opsesiju zdravim načinom života i priličan apeteti za dominacijom (Đoković je osvojio tri poslednja Slema), teško je pobeći od ideje da je bitka za največeg svih vremena u toku“.

Bodo navodi da je Đoković “uništio“ Nadala u finalu Ozi opena, podseća da je došao do 15. Slema i tako prestigao Samprasa.

“Posle krize zbog privatnih problema i povrede lakta, Đoković je bolji nego ikada ranije. Povratio je fokus i igru, sve je veći razmak između njega i njegovih najvećih rivala, delom i zato što godine i fizička sprema utiču na mečeve s njima, i to na štetu protivnika“, piše Bodo i obrazlaže:

“Sa 32 godine Nadal je samo godinu stariji od Đokovića. To nije mnogo, ali Nadalov stil igre zahteva više napora i više je milja prešao u karijeri. Federer, trenutni GOAT lider, odličnog je zdravlja, ali već ima 37 godina“.

