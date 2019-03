Novaku na putu sve sami – „dužnici“ (foto, video)

Prvi teniser sveta Novak Đoković saznao je potencijalne protivnike na prvom mastersu sezone u Indijan Velsu. U prvom kolu igraće sa jednim od pobednika kvalifikacija, a na putu do šest titule između ostalih nalaze se Kirjos, Tim, Ćekinato…

U prvoj rundi je slobodan, a u drugom ga sigurno očekuje kvalifikant. Već u trećoj rundi moguć je okršaj sa Nikom Kirjsom (ukoliko prođe Filipa Kolšrajbera), koji je osvojio nedavno titulu u Akapulku. Dvojica tenisera dva puta su se sastala i oba puta slavio je Kirjos. Oba meča odigrana su 2017. u Akapulku i baš u Indijan Velsu. Zatim sledi u četvrtoj rundi još jedan dužnik. U pitanju je Italijan Marko Čekinato, sa kojim Đoković ima 1:1 i slavio je u poslednjem duelu u Šangaju, ali je i dalje u memoriji poraz u četvrtfinalu Rolan Garosa, tako da će Srbin svakako biti ekstra motivisan.

Najbolje rangirani teniser u osmini koja se sudara sa Đokovićevom u četvrtfinalu je Dominik Tim. Novak ima i dalje prednost 5:2, ali je Austrijanac slavio u poslednja dva duela, tako da eto još jedne prilike za vraćanje dugova. Nekako najsvežiji dug je onaj iz finala završnog mastersa protiv Saše Zvereva, a upravo je Nemac lider četvrtine koja se ukršta sa prvim teniserom sveta u polufinalu.

ATP Indian Wells – MAIN DRAW / @BNPPARIBASOPEN

TOP HALF

Projected R16

🇷🇸 [1] N. Djokovic vs [15] M. Cecchinato 🇮🇹

🇭🇷 [11] B. Coric vs [7] D. Thiem 🇦🇹

🇩🇪 [3] A. Zverev vs [13] M. Raonic 🇨🇦

🇬🇷 [9] S. Tsitsipas vs [5] K. Anderson 🇿🇦 pic.twitter.com/T8ZCOi89w8

— Ubitennis (@Ubitennis) March 6, 2019