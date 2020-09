Novaku prekinuli konferenciju u Parizu, otkriveno i zašto (video)

Vrlo neobična situacija dogodila se u Parizu dok se Novak Đoković obraćao medijima pred prvi meč na Rolan Garosu.

Jedno “nezgodno” pitanje, odgovor prvog tenisera sveta, potom priča o tituli na Rolan Garosu i novo pitanje koje je novinar počeo sa “Komplikovano je…” i – kraj.

Roland Garros cut Djokovic’s press conference short because he dared to question their testing policy 🧐 pic.twitter.com/7X3OEerxKP

— Olly 🇪🇸🎾🇬🇧 (@Olly_Paton2020) September 27, 2020