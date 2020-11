Nove optužbe o slavnom teniseru: „Bio je nasilan, govorio mi je da sam prostitutka“

„Prošle godine sam pokušala da pobegnem od njega. To nije bila obična svađa. Stvarno sam se tada uplašila. Vrištala sam, bacio me je na krevet, uzeo jastuk i onda mi je seo na facu. Nisam mogla da dišem neko vreme, samo sam pokušavala da se oslobodim. Vrištala sam, uspela sam da se oslobodim i pobegla sam. Istrčala sam bosa na hodnik iz hotelske sobe. Nije krenuo za mnom, jer se plašio da će ga ljudi prepoznati“, izjavila je bivša devojka nemačkog tenisera Aleksandra Zvereva, Olga Šapirova za sajt „Reket“.

Njen bivši dečko Aleksandar „Saša“ Zverev, kako je rekla, postajao je sve emotivnije i fizički nasilniji tokom njihove veze koja je trajala 13 meseci, maltretirajući je kako fizički, tako i psihički.

Zverev, vicešampion u avgustu prošle godine na US Openu, koji je zauzeo 3. mesto na ATP rang listi, u četvrtak je izdao saopštenje u kojem je demantovao sve što je Šapitova rekla, poručivši da su njeni navodi „neosnovani i jednostavno nisu tačni“.

Novinar portala „Reket“ kontaktirao je portparola slavnog tenisera Bela Andu, kako bi proverio ove navode, a on mu je odgovorio:

„Kao što znate, Aleksandar je prošle nedelje objavio na Instagramu šta misli o tome i ostaje pri toj izjavi“, napisao je Anda.

U toj izjavi je Zverev komentarisao optužbe Šaripove, koju poznaje od detinjstva i sa kojom je imao vezu, a koja se davno okončala, naveo je.

„Gospodin Zverev žali što je Šaripova i dalje pričala za medije bez da je razgovarala s njim. Još radimo na postizanju razumnog dijaloga koji je Aleksandar pomenuo u svojoj originalnoj izjavi“, dodao je.

Kada je novinar pitao ATP da li istražuju navode Šapirove zbog zlostavljanja Zvereva i kakvu politiku imaju prema nasilju u porodici, njihov gportparol ga je uputio na ATP pravilnik koji široko definiše „obavezu za ATP igrače … da se uzdrže od ponašanja protivnog integritetu teniske igre“, koje bi moglo da uključuje krivične prijave ili jednostavno ponašanje“ na način koji ozbiljno šteti ugledu sporta“.

Šaripova nije podigla optužnicu i rekla je da ne planira da traži bilo kakvu krivičnu ili drugu pravdu za ono što je navela da joj je Zverev učinio, jer ona „ne želi ništa od njega“. Njen jedini cilj je, kaže, da pomogne drugim ljudima koji bi mogli da se nađu u sličnim situacijama i kako bi mogli da pronađu snagu da prežive i budu otporni kao i ona.

„Samo želim da kažem istinu“, rekla je Šaripova.

Šaripova (23), koja se čitavu deceniju takođe bavila tenisom, a počela je da trenira sa pet godina u Moskvi. Njena majka je imala zajedničkog prijatelja sa teniskim trenerom Marinom Marenko, trenutnim ljubiteljima tenisa najpoznatija kao majka ATP igrača Andreja Rubljova.

„Bila sam vrlo aktivno dete“, kaže Šaripova dok započinje svoju priču, čak pričajući na engleskom, čas na ruskom, maternjem jeziku. Šaripova je igrala mnogo juniorskih takmičenja na ITF nivou, putujući čak do Dominikanske Republike na takmičenja, iako nije postizala uspehe mnogih svojih vršnjakinja.

Šaripova se prvi put upoznala sa Zverevom, na turniru u Sjedinjenim Državama, kada su oboje imali oko 14 godina.

„Godinu dana kasnije, želeo je da mu budem devojka. Bila sam u Americi mesec dana; u to vreme smo puno razgovarali, a onda smo počeli da izlazimo. Razmenjujete poruke, razgovarate na turnirima, šetate zajedno, takve stvari“.

Kada je prestala da igra tenis, veza između dvoje tinejdžera tiho se raspala. Kako je dodala, bilo je nemoguće održati vezu, jer je živeo u Nemačkoj, a ona u Moskvi.

Otprilike šest godina kasnije, ponovo su se povezali nakon što je Šaripova na Instagramu objavila svoju fotografiju koju je uslikao Zverev. Teniser je tada bio u Njujorku na US Openu, a pomislio je da je i ona u istom gradu. Bila je to stara fotografija koju je objavila dok je bila u Moskvi, ali je ponovo obnovila njihovu vezu.

„Počeli smo da ćaskamo i nakon što me je zamolio da dođem u Monako da se vidimo. Počeli smo da izlazimo po drugi put“, rekla je.

Šaripova se seća datuma kada je započelo njihovo obnovljeno udvaranje: 5. septembra 2018, nakon što se Zverev vratio u Monako nakon trećeg poraza na Otvorenom prvenstvu SAD četiri dana ranije.

„Prvi put sam bila u Monaku u njegovom stanu. Hteo sam da odem, jer smo se zaista veoma posvađali. Stajala sam u hodniku, a on me je uhvatio za glavu i udario u zid“.

Šaripova je rekla da se nakon toga srušila na pod.

„Uplašio se, a onda je počeo da laže. Rekao je da sam ga prvo udarila, rekao je da to nije učinio, da to nikada ne bi učinio. Samo sam rekla: ‘Šta? Na podu sam, o čemu pričaš? Jesam li poludela ili šta? Ovo je bila prva situacija“, objasnila je Šapirova.

Šaripova je rekla da su prepirke između njih dvoje prvi put započele tokom putovanja na Maldive sa Zverevljevom porodicom i prijateljima krajem 2018. godine, samo nekoliko meseci nakon što su počeli da se zabavljaju. Iako u ovim početnim raspravama nije bilo fizičkog nasilja, Šaripova je naglasila da su one „već bile bolne“ za nju.

Rekla je i da smatra da treba govoriti ne samo o fizičkom već i emocionalnom nasilju, te da je ona prošla kroz sve.

„Sve fizičke tuče bile su zbog emocionalnog nasilja. Znate, mogu da pročitam mnogo poruka od ljudi za koje ne znam (govoreći) da sam drol*a, da sam loša osoba, slično. Mogu to da podnesem na društvenim mrežama. Ali ne želim da to čujem od osobe koju volim“, poručila je.

„Bilo je zaista teško. Bio je prilično toksičan, pričao mi je grozne stvari, govorio mi je da sa niko, da u svom životu nisam ništa zaradila“, rekla je, te dodala da i kada je pokušala da prekine s njim bilo kakav kontakt da je uspevao da dođe do nje preko prijatelja i poznanika.

„Svi moji prijatelji su ga mrzeli zbog svega što mi je radio“, rekla je, te dodala da je bio neverovatno ljubomoran i stalno je proveravao kada bi sama otputovala u Moskvu da se vidi s porodicom i prijateljima.

„Naterao bi me da osećam da sam ja kriva, da se osećam krivom što sam se lepo provela bez njega“, rekla je.

Kaže i da je bila spremna da žrtvuje svoju karijeru, život i prijatelje da bi se posvetila njemu i njegovoj karijeri, kako bi mu „dala sve što mu je potrebno“. Ipak, nije bila pripremlejna na to da se zbog njega oseća bezvredno.

„Za mene nije važno koliko je moj dečko poznat; za mene je on bio samo Saša sa kojom sam prvi se put zabavljala kada sam imala 15 godina“, rekla je.

Zlostavljanje je, rekla je Šaripova, postalo destruktivni ciklus.

„Uvek sam ostala i uvek bih razgovarala sa njim i govorila bih mu: ‘Šta to radiš? To nije normalno, to ne možeš da radiš ženama’. Posle svih ovih stvari, posle svake svađe, pokušavala bih da popravim stvari. Izvinjavao se, shvatao je da čini pogrešnu stvar. Bio je to ciklus. Onda bi počinjao da krivi mene, a onda bih ja krivila sebe, misleći da radim nešto pogrešno, onda bih ućula i samo bih ga slušala“, objasnila je.

Dodala je da je prošle godine pobegla od njega i da se tada plašila za svoj život.

„To nije bila obična svađa. Stvarno sam se tada uplašila. Vrištala sam, bacio me je na krevet, uzeo jastuk i onda mi je seo na facu. Nisam mogla da dišem neko vreme, samo sam pokušavala da se oslobodim. Vrištala sam, uspela sam da se oslobodim i pobegla sam. Istrčala sam bosa na hodnik iz hotelske sobe. Nije krenuo za mnom jer se plašio da će ga ljudi prepoznati“.

Ispričala je i da su joj pomogli nepoznati ljudi koji su je videli uplakanu i prestravljenu. Kada je sišao i video je, ti ljudi mu nisu dali da joj priđe. Rekla je i da traži snimak kamere iz tog hotela kako bi imala dokaz o tom incidentu. Poznala je i rođaka koji je te večeri došao po nju, a sutradan kad se s njim vratila do hotelske sobe da pokupi stvari, teniser ih je izbacio ispred vrata.

