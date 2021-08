Novi Pazar ubuduće bez svojih navijača na gostovanjima

NOVI PAZAR – Upravni odbor fudbalskog kluba Novi Pazar odlučio je danas na vanrednoj sednici da neće voditi svoje navijače na gostovanja tokom ove fudbalske sezone, a nakon poslednjih događaja na stadionu u tom gradu.

„U ovakvim fudbalskim, a naročito vanfudbalskim okolnostima to bi bilo rizično i neodgovorno. Neko bi to mogao da shvati kao provokaciju, a mi ne želimo da dolivamo ulje na ionako užarenu situaciju, već da domaćinima olakšamo organizaciju same utakmice“, navodi se u saopštenju kluba.

(Tanjug)

