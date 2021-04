Novi selektor srpskih rukometašica optimista i veruje u dobar posao

Ženska rukometna reprezentacija Srbije okupila se danas pred baraž za Svetsko prvenstvo, a novi selektor Uroš Bregar rekao je da je optimista.

„Puno igračica već znam i sa te strane mi je lakše, sa nekima sam već radio. Prvi trening dočekujem sa velikim optimizmom. Verujem da zajedno možemo da uradimo dobar posao i da postignemo veliku stvar. Okosnica reprezentacije jesu starije igračice, u narednom periodu ćemo se truditi da reprezentaciji pridružimo neke mlade snage, koje će u budućnosti biti nosioci igre“, reakao je Bregar na okupljanju.

Srpske rukometašice će igrati protiv Slovačke u baražu za svetski šampionat koji će se održati u Španiji.

„Najvažnija stvar je da dobro složimo odbranu, da smo jaki u odbrani, tako da ćemo na treninzima akcenat staviti na detalje odbrane. To mora da bude na visokom nivou, jer odatle sve kreće, da se dobro spremimo kako bismo se kvalifikovali na Svetsko prvenstvo“, kazao je Bregar.

Predsednica Rukometnog saveza Srbije Milena Delić istakla je dobru atmosferu na okupljanju:

„Vidim neko zadovoljstvo, verovatno je u nekom trenutku došlo do zasićenja i činilo se da je reprezentaciji bila potrebna promena. Uroša Bregara mnoge reprezentativke poznaju, cene i poštuju, prvi utisak su nasmejana lica i to je lepo videti. Slovačka je, od svih ekipa koje smo mogli da izvučemo možda i najteža. To je jedna veoma ozbiljna reprezentacija, tako da i naš pristup mora biti veoma ozbiljan. Cilj je naravno obezbeđivanje plasmana na Svetsko prvenstvo koje se održava u decembru u Španiji i sve je podredjeno tom cilju“, rekla je predsednica RSS-a.

Na spisku su Katarina Tomašević (Šombatelj), Jovana Risović (Krim), Kristina Graovac (Bajer Leverkuzen), Sanja Radosavljević (Vac), Dijana Radojević (Cisniade), Timea Milošević (Kišvarda), Dragana Cvijić (Bukurešt), Marija Petrović (Bazau), Jelena Agbaba (Bekeščaba), Katarina Krpež–Šlezak (Rostov), Željka Nikolić (Vlčea), Ana Kojić (Kastamonu), Jovana Stoiljković (Šamberi), Jelena Trifunović (Vlčea), Katarina Stošić (Šamberi), Jovana Kovačević (Baja Mare), Tamara Radojević (Bekeščaba), Kristina Liščević (Vlčea), Jelena Lavko (Baja Mare), Bojana Milić (Braila), Andjela Janjušević (Bazau) i Marina Dmitrović (Braila).

Prva utakmica protiv Slovačke igraće se 17. aprila od 18.00 u gostima, dok je revanš četiri dana kasnije u istom terminu u Beogradu.

(Beta)

