Novi skandal Kirjosa: Umalo pogodio dete reketom, ljutio se što ga pitaju za to

Rafael Nadal pobedio je Nika Kirjosa u četvrtfinalu Indijan Velsa, posle drame i tri seta, bilo je i skandaloznog ponašanja.

Nick Kyrgios dumped his racquet into the court during his match against #Nadal #BNPParibasOpen pic.twitter.com/59AheFSX80 — Kartheek (@karth__k) March 18, 2022

Bilo je 7:6 (0), 5:7, 6:4 za „kralja šljake“, koji ove godine dominira na betonu kao nikad pre u karijeri.

Sezonu je počeo sa 19-0, osvojio je titule Melburna, Australijan opena i Akapulka, sada cilja na novi trofej i samo dve pobede ga dele od toga.

Čelične nerve ima Rafa, gubio je sa 5:3 u prvom setu i dobio ga je, nateravši usput i Nika Kirjosa da razbije reket. Australijanac je slomljeni reket bacio čak navijačima kao poklon, a u završnim momentima seta, psovao je publiku koja ometa servis, zbog čega je kažnjen oduzimanjem poena.

Kada se meč završio, Nik se mirno pozdravio sa Nadalom i sudijom, a onda je iz sve snage bacio reket.

That came really close! pic.twitter.com/8Bg4fJYLQG — Billy Bang (@villievang) March 18, 2022

On se odbio tako da je malo nedostajalo da pogodi dete koje skuplja loptice.

Izbegnut je udarac, ali možda neće Kirjos izbeći kaznu.

Sada je ATP na potezu, a Kirjos je čak bio i drzak kada je komentarisao situaciju.

„Šta biste hteli da kažem o tome? Da li je to bila moja namera? Da li sam bacio reket na njega? Bacio sam ga metar od moje noge, otklizao je i skoro ga udario. Čovek sam, takve stvari se dešavaju. Nesrećno se odbio, mislim da se ne bi tako odbio da sam ga još milion puta bacio.“

Još se i ljutio zbog pitanja o tome.

„Udario je tri metra od njega od njega i to ćete da me pitate posle tri sata borbe sa Rafaelom Nadalom? Skupljač je čučnuo? Isuse. Ovo nije bilo kao sa Zverevom, ali sjajno pitanje. Čoveče, čestitam ti“, rekao je on i na kraju ironično aplaudirao novinaru.

