Novi teniski skandal: Zverev divljao i udarao sudijsku stolicu, odmah diskvalifikovan

Aleksandar Zverev namučio se u prvom kolu turnira u Akapulku, gde je jedva savladao Bruksbija u singlu, čak se se suočio s nekoliko meč lopti.

Dan kasnije, Zverev je sa Marselom Melom igrao dubl, ispali su u prvom kolu od Lojda Glaspula i Harija Heliovare, a Nemac nije umeo da podnese poraz.

U trećem setu, došlo je do rasprave Zvereva sa sudijom, kada je Nemac objašnjavao da je loptica otišla u aut.

„To je tvoja j… linija i strana, ti si j… idiot“, vikao je Zverev.

Sudija ga nije poslušao, meč se završio porazom brazilsko-nemačkog para, a Zverev je rešio da se obračuna na neki način.

Nekoliko puta je reketom udario po stolici na kojoj je sudija sedeo.

Onda je diskvalifikovan Zverev, moguća je i nova dalja sankcija od ATP-a.

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match 😮😮😮 pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 23, 2022