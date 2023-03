Novica Tončev: Čestitam Džajiću, ali i dalje čekam izveštaj Šurbatovića o novcu

BEOGRAD – Čestitam našoj fudbalskoj legendi Draganu Džajiću na izboru za predsednika Fudbalskog saveza Srbije (FŠ) i novom rukovodstvu, ali kao dosadašnji član Izvršnog odbora i sportski radnik već više od tri decenije nadao sam da će situacija u Savezu i srpskom fudbalu dolaskom novih ljudi početi da se popravlja, izjavio je nekadašnji član Izvršnog odbora FŠ Novica Tončev.

„Nažalost, posle vanredne izborne sednice održane u Staroj Pazovi na kojoj je i Jovan Šurbatović reizabran za generalnog sekretara FŠ malo je verovatno da će bilo šta da se promeni nabolje“, naveo je Tončev u saopštenju.

Više puta sam tražio od gospodina Šurbatovića i dosadašnje uprave Fudbalskog saveza Srbije da prikažu tokove novca, dodao je on.

„Javnost Srbije i svi koji fudbal vole i prate imaju pravo da znaju za enormne premije za plasman reprezentacije na Svetsko prvenstvo u Kataru, kao i za primanja članova Izvršnog odbora, rukovodstva, selektora, sportskog direktora… Kada se neko brani na način kako to radi gospodin Šurbatović, izbegavanjem odgovora i izvrtanjem činjenica jasno je da kupuje dodatno vreme kako bi smislio kako da opravda mutne radnje koje su se dešavale“, ističe Tončev. Kada imate dokaze da niste krivi i jasan prikaz o spornim novčanim transakcijama, odmah to i predstavljate, javno i bez zadrške, a ne čekate da prođe određeno vreme, naglašava Tončev.

„Ne verujem da inteligencija gospodina Šurbatovića može da ostavi prostor za ideju kako vreme leči sve i zaborav briše čak i tragove novca. Količina novca koji je podeljen je toliki da su tragovi jako duboki i teško ih je prikriti. I dalje verujem da svi imamo pravo u uvid u troškove FŠ, iako ni u jednom momentu nije bio sazvan Odbor za hitna pitanja, kako bi se finansijski troškovi definisali, odobrili i učinili transparentnim“ Imamo pravo i da znamo šta je sa prijavama koje su pojedini članovi Izvršnog odbora FŠ podneli, smatra Tončev

„Siguran sam da gospodin Šurbatović može pokazati barem malo poštovanja prema srpskoj javnosti i dati nam bar neki odgovor, ako ništa drugo onda barem da nam kaže kolika su njegova primanja bila u proteklih šest godina u FŠ-u i na koji način ih je ostvario i zaslužio. Neka nam objasni troškove na karticama za koje je bio zadužen, kao i lične premije kojima je sam sebe nagradio. Kao što sam već napomenuo, moj jedini cilj jeste da svi u Srbiji koji su pratili i celim srcem bili uz fudbalsku reprezentaciju u Kataru sada dobiju pravu sliku o onome što se dešavalo i što se još uvek dešava u Fudbalskom savezu Srbije“, izjavio je Tončev.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.