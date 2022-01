Novinar Nebojša Višković za Tanjug: Nadal propustio priliku da ispadne šmeker

Višković je gostujući na TV Tanjug rekao da će zbog Đokovićevog odsustva uvek stajati senka iznad Nadalovog 21. trofeja, ali da to Špancu sigurno neće smetati jer se znao njegov stav i likovao je kada je Novak deportovan.

„Nadalovim osvajanjem rekordne titule organizatori nisu spasli turnir. Da, istorija pamti pobednike, ali za razliku od, recimo 2017, kada je Nadal osvojio trofej na US Openu, a Novak nije igrao, sada će svi reći. Da, to je ona godina kada je Novak deportovan“, rekao je Višković i dodao da mu je malo krivo što su na kraju i Nadal i Medvedev pohvalili direktora turnira Krega Tajlija jer je i on pravio „greške u koracima“ kada je u pitanju Đokovićeva deportacija.

AP Photo/ Hamish Blair

(Tanjug)

