Novinar žestoko isprozivao Đokovića: Liči na lutku, nikada neće biti najveći igrač

Poznato je da pojedini ljudi nisu ljubitelji našeg tenisera Novaka Đokovića. Te im smeta zemlja porekla, te način na koji se Nole ponaša na terenu. Kada bi navodili razloge potrajalo bi to do sutra. Međutim, ono što je napisao jedan novinar sa Novog Zelanda prevazilazi sve.

Mark Rizon je kolumnista i u rubrici je izneo niz negativnih stvari o najboljem teniseru sveta, prenosi „Blic“.

„Sve u vezi sa Srbinom je pogrešno. Da krenemo od frizure. Liči na lutku ili kao da je došao iz vojske. Da li nešto menjao u prethodnih 10 godina? Nakon toga na red dolazi i odeća. Ponekada pomislite da nadimak Nole znači da nema stila. Uvek izgleda kao dečak kojem je prvi dan u školi“, počeo je sa salvom negativnih komentara Rizon.

On se nije tu zaustavio, već je nastavio u sličnom tonu.

„Kada je pobedio Nadala u finalu Australijan opena bilo je kao da gledate mašinu koja to radi. To je bila jedna od najboljih partija bilo kog tenisera u poslednjih 10 godina, ali nije bilo dovoljno žara u Đokoviću, odavao je hladan utisak. I to ne sme da se desi. Pogotovo ne u Australiji“, istakao je novozelandski novinar.

On je opet morao da se osvrne na igru našeg tenisera, ali ovoga puta je našao i neke pozitivne stvari.

„Đoković stalno pogađa loptice koja većina ljudi može da pogodi, ali to radi sa takvom preciznošću da to nije normalno. Dolazimo do pitanja ako Srbin osvoji Vimbldon da li može da se smatra za jednog od najvećih svih vremena“, zapitao se Rizon, koji smatra da na to pitanje možda najbolji odgovor ima Nik Kirjos.

„Australijanac je rekao da je Novak jedan od najvećih u istoriji i da misli da će prestići Federera po broju grend slemova, ali da Srbin nikada neće biti najbolji, jer ga nikada nije pobedio“, napisao je Rizon.

On je na kraju kolumnu zaključio prilično interesantnim stavom.

„Kada je jedan novinar pitao Kirjosa da li je bolji teniser on ili Endi Marej, Australijanac je odgovorio da je to svakako Britanac. Na konstataciju tog novinara da ne treba zaboraviti Novaka, Kirjos je odgovorio: ’Ko je to?‘. I baš tako, ako se pitate ko je najbolji u istoriji i neko vam spomene Đokovića odgovor će biti samo: ’Ko je on?‘“, zaključio je novozelandski novinar u kolumni.