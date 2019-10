Novo iznenađenje u Šangaju: Ispao i Federer (video)

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju, pošto je danas u četvrfinalu savladao Švajcarca Rodžera Federera 6:3, 6:7 (7-9), 6:3.

Sascha. Stands. Firm. @AlexZverev comes through a DRAMATIC match with Federer, recording a 6-3 6-7 6-3 victory to make the last 4 in Shanghai 👏 #RolexSHMasters pic.twitter.com/DbsfaInMPO

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019