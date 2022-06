Nunjez potpisuje šestogodišnji ugovor sa Liverpulom

LIVERPUL – Dosadašnji fudbaler Benfike Darvin Nunjez potpisaće šestogodišnji ugovor sa Liverpulom, a engleski klub bi za transfer urugvajskog reprezentativca mogao da izdvoji čak 100 miliona evra, prenose britanski mediji.

Liverpul će za 23. godišnjeg Nunjeza platiti obeštećenje Benfici 80 miliona evra, a kroz bonuse u narednih šest godina portugalski klub bi ukupno mogao da dobije još 20 miliona evra.

„Skaj sport“ navodi da će Urugvajac tokom dana stići u Liverpul na lekarske preglede, a u ponedeljak bi trebalo da potpiše ugovor sa ekipom sa „Enfilda“.

Britanski mediji tvrde da je menadžer Liverpula Jirgen Klop odustao od svojih ideala, pošto je ranije tvrdio da ne želi da daje previše novca za jednog fudbalera.

„Ako kupite jednog fudbalera za 100 miliona i on se povredi, sav taj novac je propao. Kad fudbal počne da se vrti samo oko takvih igrača i brojki, ja ću onda da se povučem. Drugi klubovi mogu da troše puno novca i da kupuju najbolje igrače na svetu, ali ja to želim da uradim drugačije. Svako može da osvoji trofej, ali postoji način na koji ja to želim dac ostvarim“, izjavio je Klop 2016. godine, kada je Mančester junajted platio Juventusu 105 miliona evra za Pola Pogbu.

Britanski mediji navode da je Klop od 2018. do danas potrošio oko 400 miliona evra na pojačanje igračkog kadra.

(Tanjug)

