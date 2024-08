Obradović: Biće potrebno vreme za uigravanje nove ekipe

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da u ovom trenutku nije planiran dolazak nekog novog igrača i da će na pripremama koje su danas počele raditi 16 igrača kojima će biti potrebno vreme za uigravanje.

„To je to u ovom trenutku, ovih 15 igrača plus Karlik (Džons) koji je stigao. On neće raditi danas prvi trening, jer treba da obavi lekarske preglede. Vodimo računa da su svi zdravo i dobro da bi mogli da uđu u proces treninga“, rekao je Obradović novinarima u Beogradskoj areni.

Košarkaši Partizana počeli su pripreme za novu sezonu sa potpuno novim timom, pošto je u ekipi iz prošle sezone tu samo Balša Koprivica.

Partizan je sinoć predstavio tim, kada je saopšteno da će novi kapiten biti Vanja Marinković. Za crno-bele će igrati Brendon Dejvis, Ife Lundberg, Frenk Nilikina, Dvejn Vašington, Balša Koprivica, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Aleksej Pokuševski, Sterling Braun, Ajzak Bonga, Arijan Lakić, Ajzea Majk, Aleksa Dimitrijević, Tajrik Džons i Karlik Džons.

Obradović je rekao da će crno-beli trenirati u Beogradu, uz dve kontrolne utakmice, a da će u septembru učestvovati na turniru na Siciliji. On je dodao i da se planira turnir na terenima na Kalemegdanu, a da će posle toga ekipa otići u Atinu.

„To je sve pre početka sezone i prve zvanične utakmice protiv Borca u ABA ligi“, naveo je on.

Trener crno-belih naveo je da će biti potrebno vreme za uigravanje nove ekipe. Podsetio je da su trojica igrača do pre nekoliko dana igrala na Olimpijskim igrama u Parizu, Vanja Marinković, Ajzak Bonga i Frenk Nilikina i rekao da im je ponuđen dodatni odmor, a da ga je prihvatio samo francuski reprezentativac i dodao da je povređen Bošnjaković.

„Svi ostali su tu i treniraće. Malo vremena ima, ali tako je kako je. Probaćemo da se uigramo kroz pripremne utakmice i treninge, sve to iziskuje vreme, koliko će vremena biti potrebno do željene forme, o tom potom, videćemo“, rekao je Obradović.

Trener crno-belih rekao je da su igrači puni utisaka posle sinoćnje manifestacije.

„Jasno im je od prvog dana, znaju gde dolaze i koliko će ova sredina biti spremna da ih prihvati u svakom pogledu i koliku će podršku imati od svih kojima je Partizan u srcu“, rekao je on.

(Beta)

