Obradović: Čestitao sam igračima na poluvremenu

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović istakao je večeras da je već na poluvremenu četvrte utakmice finala ABA lige protiv Crvene zvezde (112:84) čestitao svojim igračima na odličnoj igri.

„Čestitam igračima na odličnoj utakmici. U narednih par dana moramo da skupimo želje i morala da odigramo i tu petu utakmicu na ovom nivou. Igračima sam česttitao već na poluvremenu. Rekao sam im da su igrali izvanredno, pametno u napadu. To je bio problem u odta utakmica ove sezone. Nadam se da ćemo i u petoj utakmici imati dobar protok lopte u napadu“, rekao je Obradović posle utakmice medijima u hali „Aleksandar NIkolić“.

Najtrofejniji evropski trener izrazio je nadu da će se posle pete i odlučujuće utakmice pričati iskjučivo o sportu.

„Utakmica će biti naporna, to je stvar volje, želje i htenja. Nadam se da čemo posle finalne utakmice svi pričati samo o košarci“, rekao je Obradović.

Obradović je osudio gest svog košarkaša Uroša Trifunoviča koji je došao u sukob sa trenerom Crvene zvezde Dejanom Radonjičem.

„Trifunović je strašno pogrešio. Posle utakmice sam se izvinio Radonjiču, a posle sam rekao i Trifunoviču i kapitenu Zagorcu da se izvine Dejanu Radonjiću. Nema nikakvog opravdanja za to što je uradio“, izjavio je Obradović.

Trener crno-belih istakao je da će njegov tim morati da ponovi ovakvu partiju ukoliko želi da osvoji regionalno takmičenje i trijumfuje u „majstorici“.

„Moji igrači su odigrali oko 80 ovako velikih utakmica, a igrači Zvezde oko 200. Da bismo imali šanse, moramo da igramo na ovakvom nivou. Nemam dilemu da će Crvena zvezda igrati drugačije nego večeras“, rekao je Obradović.

(Tanjug)

