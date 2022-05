Obradović: Dosta pozitivnih stvari, pre svega u napadu

BEOGRAD – Zadovoljni smo, odigrali smo dobru utakmicu. Agresivno smo igrali od samog početka i odbrambeno i napadački. Čestitke igračima na zasluženoj pobedi i naravno hvala navijačima na još jednoj fenomenalnoj večeri, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović posle pobede protiv Budućnosti (101:77) i plasmana u finale ABA lige.

„Oni nam stalno daju vetar u leda, to moramo da imamo u glavi kada se budemo spremali za finale koje počinje u petak”, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Na svakoj utakmici ima pozitivnih stvari, a večeras ih je bilo stvarno dosta, dodao je on.

„Pre svega smo napadački odigrali dpbro, čitali odbranu i imali protok lopte neuporedivo bolje čak nego i na prvom meču ovđe. Sve smo to analizirali nakon meča u Podgorici, ali ima stvari na kojima moramo da insistiramo i probaćemo do finala da to korigujemo”, poručio je Obradović.

(Tanjug)

