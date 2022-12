Obradović: I onda me pitate što ne igraju mladi. . .

BEOGRAD – Najavili smo da igramo protiv tima u dobroj formi. Mislim da smo uspeli da odigramo veoma dobro 35 minuta, poslednjih pet minuta nije vredno pomena, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović posle pobede protiv FMP-a (90:86).

„Pet minuta do kraja vodili smo 21 poen razlike. Do tog trenutka igrali smo izvanrednu utakmicu. Bilo je detalja, ali generalno je bila odlična utakmica. Čestitam igračima na tome. Svako ko malo prati košarku, jasno mu je šta se desilo poslednjih pet minuta. Ne verujem da je potcenjivanje i opuštanje. To je realan prikaz onoga što pojedini igrači mogu da rade. I onda će mene neko da pita što mladi ne dobijaju šansu. I tad ću vam pokazati ovih pet minuta protiv FMP-a”, izjavio je Obradović na konferenciji za medije.

Partizan je igrao bez Janisa Papapetrua i Alekse Avramovića, koji se opet povredio.

„Nijedan nije trenirao poslednja dva dana. Imaćemo odgovor sutra, ako budu u boljem stanju videćemo, pa onda donositi odluke da li će igrati protiv Fenerbahčea”, objasnio je Obradović.

(Tanjug)

