Obradović: Imao sam dvojicu igrača u timu, ostali-katastrofa

PANAVEŽIS, 8. mata (Tannug) – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da njegovo tim odigrao katastrofalan meč protiv Lijetkabelisa u Litvaniji.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras od Lijetkabelisa 93:78 na gostovanju u 14. kolu grupe A Evrokupa.

„Naravno, moram da čestitam Lijetkabelisu koji je odigrao sjajno od početka do kraja meča. Moj tim nije, to je ocigledno. Mi nemamo izgovor, igrali smo pre dva dana veliki derbi sa Zvezdom, to nije nikakav izgovor, to je najgluplji mogući izgovor. Ako volite da igrate košarku i ako igrate za klub kakav je Partizan, morate da dajete sve od sebe“, rekao je Obradović na konferenciji za medije posle meča.

„Nedostajalo nam je želje i koncentracije. Ja sam večeras imao dvojicu igrača u timu. Jedan je uvek spreman da pomogne timu, radi uvek dobre stvari, to je Kevin Panter, a drugi je Rade Zagorac. Ostali – katastrofa“, poručio je Obradović.

