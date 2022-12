Obradović: Izvukli smo pouke, želimo dobar rezultat protiv Zvezde

Trener Partizana Željko Obradović rekao je uoči utakmice sa Crvenom zvezdom u Evroligi da želi samo da se priča o kvalitetu košarke i dobroj atmosferi, a da je njegova ekipa izvukla pouke iz poraza u prethodnom duelu u ABA ligi i da mora da pruži maksimum kako bi pobedila.

„Želimo samo da se priča o kvalitetu košarke i dobroj atmosferi. Igrači su maksimalno spremni. Svesni su onoga što nas očekuje. Postoji draž te prve utakmice. Naše misli su isključivo okrenute ka terenu. Želimo da se utakmica završi rezultatom povoljnim za nas, u odnosu na prethodnu u derbiju. Izvukli smo pouke, analizirali do najsitnijih detalja utakmicu koju smo igrali protiv Crvene zvezde“, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana igraju u četvrtak od 20.30 kao domaćini u Beogradskoj areni protiv Crvene zvezde, utakmicu 12. kola Evrolige. To će biti prva utakmica dva breogradska kluba u najjačem evropskom takmičenju.

Crno-beli su 28. novembra kao gosti u ABA ligi izgubili od Zvezde sa 90:74, a Obradović je rekao da ekipa treba da radi stvari koje je radila u većem delu te utakmice.

„Mi smo meč izgubili u poslednjih pet minuta i to su one stvari na koje smo probali da utičemo. Imaćemo trening i u sredu, pa na dan utakmice, gde ćemo da razradjujemo detalje. Kao i svaka utakmica u Evroligi, ova će biti takodje teška, posebno protiv Crvene zvezde koja stvarno igra dobro u poslednje vreme. Ako želimo da pobedimo, moramo da damo maksimum u svakom košarkaškom smislu“, naveo je on.

„Izuzetno smo srećni i zadovoljni što ćemo u Beogradu moći da odigramo takvu utakmicu, izmedju Partizana i Crvene zvezde. Prva u istoriji… Znamo da je Crvena zvezda u sjajnoj seriji rezultata i igara, pa nam neće biti nimalo lako. Naravno, verujemo u svoje mogućnosti, možemo da odigramo na nivou iz većeg dela tog prvog derbija“, dodao je trener crno-belih.

Obradović je rekao da očekuje da Arena bude puna i apelovao je na navijače da sve protekne u najboljem redu i da poštuju rivala.

„Zaista nas čine veoma ponosnim. Imali smo prilike, gde god da smo igrali ove sezone, da imamo podršku naših pristalica. Ovo u Areni je nešto posebno. Zaista bih želeo da apelujem na navijače da urade sve da ta utakmica prodje na najbolji način, da posle utakmice svi pričamo samo i isključivo o košarci. Navijajte za naš tim, pomozite nam, ali i poštujte rivala. Svi koji dolaze sa strane, iz cele Evrope, treba da vide utakmicu koja će se prepričavati dugo, da pošaljemo najlepšu sliku u svet“, naveo je.

Krilni centar Partizan Zek Ledej rekao je da crno-beli moraju od početka da nametnu svoj ritam.

„Moramo da preuzmemo kontrolu i nametnemo ritam utakmice od samog početka. Radili smo na nekim stvarima kao tim i osećam veliku veru u naš tim i energiju koju smo imali u poslednjih nekoliko dana. Duga je sezona, puna uspona i padova, zato i kažem da moramo da nametnemo ritam koji nama odgovara od samog početka“, naveo je Ledej.

Ulazi u Arenu biće u četvrtak otvoreni od 18 časova. Zbog kontrole na ulazima i činjenice da su sve karte za utakmicu raprodate, preporuka svim navijačima je da u dvoranu dodju ranije.

Iz bezbednosnih razloga, u dvoranu neće biti dozvoljeno unošenje navijačkih obeležja gostujućeg tima, kao ni transparenata. Partizan je podsetio da su mesta numerisana i da nije moguće menjati mesta i sektore po sopstvenoj volji.

Posle 11 kola u Evroligi, Partizan ima četiri pobede i sedam poraza, a Zvezda pet pobeda i šest poraza.

(Beta)

