Obradović: Jako sam ponosan na igru svoje ekipe

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je jako ponosan na igru svoje ekipe u večerašnjoj pobedi protiv Panatinaikosa u Evroligi.

„Veoma sam ponosan na igru svoje ekipe. Pobedili smo tim koji je evropski šampion, i tim za koji mislim da ima dosta šansi da sve osvoji i ove godine. Hvala našim navijačima na podršci“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Partizan je na svom terenu u Beogradu pobedio Panatinaikos 91:73, u 14. kolu Evrolige.

„Igrali smo dobru odbranu, odbranu pre svega mora da igra ceo tim. Vanja (Marinković) je odigrao sjajnu odbranu na Kendriku Nanu u prvom poluvremenu. Zaslužuje pohvale za to što je uradio. Znali smo da je Nan lider Panatinaikosa i da moramo dobro da ga čuvamo, bolje nego kako smo čuvali Lonija Vokera na utakmici protiv Žalgirisa. Ekipa je odigrala izvanrednu utakmicu i pamtićemo ovo veče zbog atmosfere i navijača“, dodao je Obradović.

Partizan, kome je ovo četvrti uzastopni trijumf u Evroligi, ima šest pobeda i osam poraza, dok Panatinaikos ima skor 8/6.

„Veoma je važno da budeš iskren i pošten sam prema sebi. Razgovarao sam sa igračima, poverenje je najvažnije. Ne treba da uzlećemo, nismo još uvek tamo gde bismo želeli da budemo. Zadovoljni smo kako smo odigrali, sve čestitke igračima za pobedu“, rekao je trener Partizana.

Obradović je dodao da su tri pogođene trojke Vanje Marinkovića u završnici prvog poluvremena promenile tok utakmice.

„Ono što je Vanja uradio u završnici prvog poluvremena je preokrenulo utakmicu. Pogodio je tri trojke, podigao je moral ekipe, i to nam je pomoglo da se odvojimo i dalo utakmici drugi tok“, naveo je trener Partizana.

Obradović je pohvalio igru Dvejna Vašingtona na večerašnjoj utakmici.

„Vašington igra dobro i pametno, ima kreaciju, ima brzinu i treba to da koristi. Mislim da je večeras njegova selekcija šuta bila jako dobra. Kad tim radi i kad vidite da igrači pričaju između sebe to je veliki kvalitet, na tome insistiramo“, kazao je on.

Partizan će u narednom kolu u Berlinu igrati protiv Albe, dok će Panatinaikos igrati na gostujućem terenu u Istanbulu protiv Efesa.

(Beta)

