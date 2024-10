Obradović: Kontrolisali smo utakmicu, verujem u ekipu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je njegova ekipa igrala izvanredno, da je prezadovoljan večerašnjom pobedom protiv Bajerna iz Minhena u Evroligi i da veruje u svoje igrače koji će biti sve bolji.

„Čestitam mojim igračima, odigrali su dobru utakmicu. Ekipa je igrala izvanredno, prezadovoljan sam kako smo igrali. Veoma bitno je da smo rasporedili minutažu jer za 48 sati igramo protiv (Makabija) tima koji je večeras dobio dva razlike. Sledi nam teška utakmica i bitno je da smo koristili dosta igrača“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Košarkaši Partizana pobedili su u rasprodatoj Beogradskoj areni Bajern 86:78, u trećem kolu Evrolige i ostvarili prvu pobedu.

„Bez obzira na prve dve utakmice u Evroligi, rekao sam igračima da verujem u njih, da u ovoj ekipi ima dosta kvaliteta i da mislim da ćemo dosta pozitivnih stvari uraditi. To kažem jer ih gledam na treningu, pričam sa njima svakog dana. Svesni su da je Evroliga takmičenje koje se uglavnom igra na dve lopte. Kontrolisali smo utakmicu u svakom pogledu, nijednog trenutka rezultat nije došao u pitanje“, naveo je Obradović.

Partizan je ove sezone doveo novi tim, a Obradović je podestio da ekipa tek dva meseca radi zajedno, da je večeras mnoge stvari radila dobro i igrala pametno.

„Generalno se dižemo. Mislim da igrači sve više shvataju kako želimo da igramo, pogotovo u trenucima kad se utakmica priprema, kad znaš kako treba da braniš i kako da napadaš. Nije lako, stvarno verujem u ovu ekipu i mislim da će to izgledati sve bolje“, dodao je on.

Trener crno-belih rekao je da nijedan rezultat u Evroligi ne može da ga iznenadi, da je kvalitet ekipa na visokom nivou, da svako može da pobedi svakog i da svi još traže formu i da se uigravaju.

„Posledica dobrog procenta šuta su ono na čemu insistiramo na teningu, da se poštuje prostor i tajming i da kvalitet koji imamo u timu da pretočimo da to budu otvoreni šutevi. Kad su otvoreni šutevi procenti su veći. To nam je u nekim trenucima falilo u prve dve utakmice, možda i večeras, ali je slika neuporedivo bolja“, rekao je.

„Otvorili smo utakmicu fenomenalnim šutem za tri poena, za dva poena, držali to, dobri su procenti, ali ne treba da spavamo na tome nego da nastavimo da igramo. Ima situacija koje su toliko evidentne na kojima insistiramo, igrači to prihvataju, ali ne u dovoljnoj meri onakako kako bih voleo, ali to je normalno“, dodao je trener crno-belih.

On je ponovio da u svakog igrača veruje, da na svakog računa i da svako mora da koristi priliku, a govorio je i o igri i odbrani šuta za tri poena.

„To je tim koji šutira ogroman broj za tri poena, pre svega Edvards. Mislim da smo igrali protiv dobrog tima. Na njihovi klupi sedi čovek koji je napravio fantastične rezultate sa Nemačkom. Imali smo preko puta izvanredu ekipu“, naveo je Obradović.

On je pohvalio atmosferu u prepunoj Areni, da je izvanredno atmosfera i među igračima, da se vidi da uživaju i da bi voleo da se to nastavi.

„Rekao sam im da je prvi cilj da pokažu želju, borbenost, želju da igraju košarku. Ulazimo u seriju utakmica, igrali smo za 48 sati u Madridu pa protiv Studentskog centra, prošle godine imali smo probleme kada se igralo posle 48 sati, ove godine to je drugačije“, rekao je Obradović.

Trener Bajerna Gordon Herbert rekao je da je njegova ekipa trebalo da igra onako kako je igrala u drugom poluvremenu.

„Partizan ima mnogo novih igrača, talentovani tim. Igrali su izuzetno dobro u prvom poluvremenu. Mi moramo da igramo onako kako smo igrali u drugom delu. Ovde je velika košarkaška tradicija, ovo je košarkaška zemlja, gledao sam utakmice, a sada sam ovde video fantastičnu atmosferu. U prvoj četvrtini nismo bili dovoljno agresivni, nismo pravili faulove. U drugom poluvremenu Karsen Edvards je bio na lopti, bili smo agresivniji“, naveo je Herbert.

Upitan zbog čega je napustio reprezentaciju Nemačke posle velikih uspeha, on je rekao da je Bajern jedan od najvećih brendova i vrhunska organizacija i da mu je čast što ima priliku da trenira takav klub.

Partizan i Bajern imaju po pobedu i dva poraza u Evroligi. U četvrtom kolu Partizan će u četvrtak igrati u Beogradu kao gost protiv Makabija iz Tel Aviva, a Bajern će dočekati Pariz.

(Beta)

