Obradović: Mega zaslužuje respekt, moramo da igramo ozbiljno

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da njegov tim mora da odigra ozbiljno protiv Mege u zaostalom meču ABA lige.

Svega 42 sata nakon završetka utakmice protiv Hamburga (102:77), košarkaši Partizana će igrati odloženu utakmicu 13. kola ABA lige protiv Mega, koja jena programu sutra od 17 sati u hali „Aleksandar Nikolić“.

Taj meč je trebalo da bude odigran 27. decembra, odložen je tada zbog problema igrača i članova stručnog štaba Mege sa korona virusom.

Pred sutrašnju utakmicu, trener Partizana Žel?ko Obradović naglasio je da će u timu biti isti igrači kao i protiv Hamburga, jer će kapiten Rade Zagorac tog dana imati kontrolni pregled.

„Imaćemo danas trening, pokušati da reagujemo. Kako to obično biva, trudićemo se da odradimo najbol?i mogući skauting, da postavimo utakmicu i probamo da igramo ozbil?no. Kao i svaki tim, i oni zaslužuju respekt. To su mladi igrači koji uvek imaju veliku žel?u da igraju, da se takmiče, da pobeđuju i mislim da je to prva stvar koju moramo imati na umu, da pristup utakmici bude kakav je bio protiv Hamburga“, rekao je Obradović.

Centar crno-belih Balša Koprivica kaže da će tim biti spreman za sutrašnji duel.

„Pripremićemo se za njih. Imaju mladu ekipu, mnogo talentovanih igrača, tako da ćemo za njih biti spremni. Pokušaćemo da odmorimo što više možemo i da pripreml?eni dočekamo tu utakmicu“, poručio je Koprivica.

(Tanjug)

