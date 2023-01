Obradović: Nadam se da su ljubitelji košarke uživali u sjajnom meču

BEOGRAD – Zadovoljan sam, pobedili smo iako nismo odigrali dobro, mogli smo i morali mnogo bolje, izjavio je trener košarkaša Partizana Željko Obradović nakon utakmice sa Crvenom zvezdom.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u derbiju ekipu Crvene zvezde 79:78 (20:18, 25:19, 12:17, 22:24) u utakmici 21. kola Evrolige.

„Momci su se borili od prvog do poslednjeg minuta, nastojali su da opravdaju podršku navijača kojima se zahvaljujem od srca. Na kraju, uspeli smo da privedemo meč kraju, ali ostaje žal što razlika nije malo veća. Igrali smo pametno u odbrani i napadu. Kontrolisali smo dešavanja na parketu od prvog do poslednjeg minuta, ali mi je stvarno žao što nismo sačuvali četiri poena prednosti. Ledej je odigrao odličan meč, ali me više raduje odnos osvojenih i izgubljenih lopti. Zvezda je tim koji u svakoj utakmici daje maksimum, tako je bilo i u derbiju koji je ostao iza nas. Nadam se da su ljubitelji košarke uživali u sjajnom meču”, izjavio je trener „crno-belih“.

Dodao je Obradović da njegova ekipa ne sme da se opusti.

“Raduje pobeda u derbiju, ali nema vremena za slavlje, jer za nekoliko dana sledi duel sa Mornarom, pa duel sa Asvelom…. Ostalo je još mnogo do kraja ligaškog dela takmičenja u Evroligi i zaista je teško baviti se spekulacijama i procenama kakvi su krajnji dometi. Ja sam zaista uživao danas. Navijači Zvezde su napravili dobru atmosferu, čuli su se i naši navijači. Da li je bilo uvreda sa tribina zaista ne znam, jer dok utakmica traje, fokusiran sam na parket. Na parketu je sve bilo besprekorno“, izjavio je Obradović.

(Tanjug)

