Obradović: Najvažnije je što smo poveli u polufinalu plej-ofa

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je najvažnije to što je ekipa večeras povela protiv Budućnosti u polufinalu plej-ofa ABA lige, naveo je da je pokazala nezrelost u odredjenim segmentima igre, ali i da je zadovoljan željom i borbom svojih igrača.

„Vodimo 1:0, sve staje u to. Kada počneš plej-of, najvažnije je da si stekao tu prednost, da se odmah analizira utakmica i da u naredna tri dana spremimo što bolje sve ono što nije valjalo večeras i apostrofiramo dobre stvari. Bilo je dobrih, kao što je bilo loših. Ponovo pokazujemo nezrelost u situaciji kada nismo u bonusu da ne znamo da napravimo faul. To je najveći problem tima od početka sezone i to se nastavilo večeras“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare posle utakmice.

Košarkaši Partizana poveli su protiv Budućnosti u polufinalu plej-ofa ABA lige, pošto su večeras u Beogradu pobedili sa 82:66.

„Sve ostalo je manje-više dobro. Okrenuli smo posle tog početka, poveli, imali rezultatsku razliku koju smo održavali. Čestitke igračima i navijačima na sjajnoj atmosferi i sjajnoj podršci. Neverovatno je kako ovi ljudi nas bodre, hvala im na tome“, naveo je Obradović.

On je u ponedeljak u najavi utakmice rekao da je ekipa obavila najgori trening otkako je on tu, pa je upitan kako je zadovoljan reakcijom igrača.

„Bilo je očigledno da je bilo reakcije. Videla se nevidjena želja kod igrača, sve što na treningu nije bilo na nivou, večeras su pokazali ogromnu borbenost i volju, a to je preduslov da se igra dobro. Rezultat je nebitan, da li je jedan, 11 ili 21 razlike sasvim je svejedno, na kraju se piše 1:0“, dodao je.

Obradović je rekao da u narednoj utakmici ne očekuje velike promene, pošto je Budućnost i večeras pokazala ono što je pokazivala u toku sezone i u odbrani i u napadu.

„Uvek se pripremaju detalji za svaku sledeću utakmicu, pogotovo u plej-ofu. Tu treba da reagujemo i vidimo da li možemo da odigramo još jednu dobru utakmicu u Podgorici“, naveo je.

On je zatim analizirao prvu postavu na večerašnjoj utakmici, rekavši da ima mogućnost da kombinuje u timu.

„Problem je kad imaš igrače koji teško prihvataju različite uloge u timu. Ja sam uvek tako radio, da ubediš visokog igrača da mu daš loptu da organizuje napad, a niskom igraču da vidi kako je ispod koša, gde trpiš svaki kontakt. To je suština, što je inteligentiniji igrač, lakše mu je da shvati i pokrije razne pozicije. Svi najbolji igrači u Evropi su bili sposobni za tako nešto, bilo im je svejedno na koju poziciju ih staviš, uvek su bili spremni i znali kako da reaguju u odbrani i napadački. Mi smo daleko od toga, mnogo daleko“, rekao je.

„U selom prvom poluvremenu imali smo dve izgubljene lopte, a u trećoj četvrtini sedam. Imali su više poseda od nas, to je iz agresivnosti. Agresivna odbrana je dobra odbrana ali ima i svojih mana“, dodao je Obradović.

Druga utakmica na programu je u nedelju od 20.45 u Podgorici. Serija se igra na dve pobede.

(Beta)

