Obradović: Ne zanima me pasoš, već kako ko trenira

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da uloge u njegovom timu ne zavise od pasoša igrača, već od učinka na treninzima.

Najtrofejniji evropski stručnjak tako je odgovorio na konstataciju da strani košarkaši imaju važniju ulogu u redovima crno-belih od domaćih igrača.

Košarkaši Partizana gostovaće u petak (20.30) u Vitoriji Baskoniji, u drugom kolu Evrolige, a sutra ujutru će čarter-letom otputovati za Bilbao.

„Ja sam rekao i ponoviću, ne zanima me da se bavim time i da gledam pasoš, to me ne zanima, samo me zanima kako trenira i šta pokazuje na terenu na samoj utakmici. To određuje koliko će minuta provesti na terenu, naravno uvek vodeći računa šta je ispred nas – utakmica u petak, nedelju, utorak, četvrtak, ponedeljak. Svi će imati dovoljno vremena i prostora da se naigraju, od njih zavisi koliko će igrati“, rekao je Obradović za televiziju KK Partizan.

Uoči duela protiv Baskonije Obradović je istakao da očekuje bolju igru nego u prvom kolu i porazu protiv Albe (100:84).

„Odigrali su izvanrednu utakmicu u prvom kolu Evrolige protiv Valensije, dobili su utakmicu, skautirali smo to i sve što su igrali u poslednje vreme u spanskom prvenstvu. Izgubili su sada od Tenerifea, a imali su faktički dobijenu utakmicu. Naša želja i ambicija je da izgledamo bolje nego na utakmici protiv Albe, prvo počinjemo sa odbranom, moramo da budemo agresivniji, odatle sve počinje i tu se završava“, izjavio je trener košarkaša Partizana.

Krilo crno-belih Tristan Vukčević poručio je da on i njegovi saigrači moraju da budu mnogo bolji u defanzivi.

„Baskonija je dobra ekipa, moramo da uđemo čvrsto u utakmicu, da budemo mnogo bolji u odbrani i pokažemo da možemo mnogo bolje u odnosu na meč sa Albom“, rekao je Vukčević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.