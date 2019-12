Obradović: Nismo bili ni blizu potrebnog nivoa

KUMAMOTO – Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović, posle poraza od Holandije na Svetskom prvenstvu, rekao je da ekipa nije bila ni blizu očekivanog nivoa.

„Čestitke Holanđankama, nismo bili na nivou od pre dva dana. Nismo bili ni blizu onoga što smo očekivali i pružali u želji i borbenosti. Gde je to iščezlo, to je drugo pitanje. Nama je bila potrebna borbena utakmica kako bi preneli dva boda, ovako moramo protiv Slovenije da se vratimo u igru i pokušamo da pobedimo i promenimo kompletan odnos prema igri“, rekao je Odradović na konferenciji za medije posle meča.

Srbija sutra od 7 sati igra protiv Slovenije za plasman u drugu fazu SP.

„Ako nas pobede preneće dva boda, sve će uraditi da se to i desi. Dve meč lopte smo izgubili, imamo i ovu treću da pokušamo iz sve snage da ostanemo na Svetskom prvenstvu. Propustili smo dve šanse. Protiv Norveške je bilo mnogo dobro, da smo danas pružili takvu igru, ne bi nam bilo krivo. Nismo, međutim, bili ni blizu ni nivou iz utakmica sa Angolom i Kubom. Da ne potcenjujemo Angolu koja je ubedljivo savladala Sloveniju. Biće to utakmica baš-baš, moramo da budemo spremni na to i pružimo bolju partiju nego veceras“, zaključio je Obradović.

Rukometašica Slađana Pop-Lazić rekla je presudan bio start susreta.

„Čestitala bih Holanđankama na dobroj igri. Nismo otvorili utakmicu kao što smo očekivali, a protiv ekipe kao što je Holandija to košta i naravno da nismo mogli da se vratimo u igru“, rekla je Pop-Lazić.

(Tanjug)