Obradović: Nismo igrali kao tim

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je njegova ekipa izgubila večeras od Barselone zbog lošije igre u prvom poluvremenu i izostanka timske igre.

„Čestitam Barseloni, igrali su dobro svih 40 minuta. Prvo poluvreme je bilo ključno, nismo igrali kako treba. Oni su kontrolisali igru i bolje je išla lopta iz njihovih ruku. Mi smo pokušali da se vratimo, ali su oni iz ofanzivnih skokova došli i držali prednost“, rekao je Obradović na konferenciji na novinare u Beogradskoj areni.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Beogradu od Barselone sa 83:92, u utakmici trećeg kola Evrolige.

„Ekipa je u drugom poluvremenu probala sve da uradi… Bilo je dosta situacija gde su imali i drugi i treći skok i to je sigurno najveći problem koji smo imali u igri“, rekao je Obradović.

„U prvom poluvremenu nismo bili strpljivi u napadu, rešavali smo situacije individualno, ne kao tim i to je uvek poguban način. Za razliku od Barselone koja je igrala. To je rešilo utakmicu. Broj promašen penala je takav da je to prilično, ali šta da se radi“, dodao je on.

Upitan zašto u protokolu nije bilo Mateuša Ponjitke, Obradović je naveo da je igrač pred utakmicu prijavio da ga boli rame.

„Bolelo ga je toliko da nije bio sposoban da igra. Nažalost nije mogao da nam pomogne, a čini se da neće ni putovati sa nama u Atinu“, rekao je Obradović.

Obradović je istakao da u njegovom timu ima kvaliteta.

„Samo mi treba da analiziramo sebe i vidimo zašto neke stvari radimo brzopleto, zbog čega nam se dešava da protivničke ekipe budu agresivnije… Sitne male stvari koje donose boljitak u igri i bolje rezultate“, rekao je trener Partizana.

Na pitanje da li će se Partizan pojačati, Obradović je ponovio da crno-bele žele da dovedu još jednog igrača.

„Nema tajne, želimo da dovedemo još jednog igrača, ali u ovom trenutku nema nečega na tržištu što bi moglo nama da pomogne“, rekao je Obradović.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu Evrolige, u četvrtak, gostovati Olimpijakosu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.