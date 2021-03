Obradović: Nisu imali hrabrosti da smene

BEOGRAD – Selektor rukometašica Srbije Ljubomir Obradović smatra da novi Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije nije imao hrabrosti da ga krajem decembra ili početkom januara smeni sa mesta selektora i preuzme odgovornost za učinak na kvalifikacionom turniru za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju.

Rukometašice Srbije nisu uspela da izbore plasman na Olimpijske igre posle 33 godine, a predsednica RS S Milena Delić i pojedine reprezentativke apostrofirale su selektora Obradovića kao krivca za neuspeh na turniru u Đeru.

„Dosta je napada na mene, ko je odgovoran za ovo, za ono, dosta se radi protiv rukometa, jer ne bi trebalo na ružan način smenjivati selektora. To što izlazi u pojednim medijima je ispod svakog nivoa. Ako niste zadovoljni, to se radi na gospodski način, bez obzira na uspehe ili ne. Okej, idemo na izmene, da rukomet ne potone još više“, rekao je Obradović u intervjuu za Večernje novosti.

Smatram da nisu imali hrabrosti da to urade, jer šta bi bilo da su me smenili, a novi selektor ne odvede reprezentaciju u Tokio, kaže Obradović.

„Rekli bi im verovatno, što ste menjali Obradovića… Zato su, po mom mišljenju, žrtvovali odlazak na OI. A ako su bili ubeđeni da ja nisam sposoban, što to nisu uradili na vreme, preuzeli odgovornost i stali pred javnost. Najlakše je biti pametan kada se sve završi. Velika je obaveza, čast biti selektor, trener u Srbiji, ali i istrpeti pljuvanja. Zvezdi sam doneo tri titule, pa su me smenili. Sa juniorima sam uzeo evropsko zlato, smenili su me kada smo se vratili. I to uz istu matricu. Nemam problem, došla je nova vlast, promenite, samo nemojte da vam je kriv Ljuba“, izjavio je Obradović.

(Tanjug)

