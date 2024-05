Obradović o Naneliju: Svako mora da odgovara za svoje postupke

Trener Partizana Željko Obradović rekao je večeras da nema razloga da ne veruje svom igraču Džejmsu Naneliju kada je reč o sukobu sa košarkašem Crvene zvezde Stefanom Lazarević u Beogradskoj areni, ali i dodao da svako mora da snosi odgovornost za svoje postupke.

„Bio sam iznenađen kad su došli da mi kažu šta se desilo. Mi smo imali trening od deset i pitao sam svog tim menadžera kad dolazi Zvezda na trening, rekao mi je u 11.30. Završio trening pre 11, upravo iz razloga da izbegnemo kontakt… Nisam mislio da će nešto da se dogodi, naravno“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare posle treće utakmice finala ABA lige.

„Posle toga su krenule priče, ko je započeo, šta se desilo. To je ružna slika i to ne opravdavam. Da li je igrač Crvene zvezde započeo i šta je uradio, ne znam, kao ni šta je Naneli uradio. Muka mi je bilo kad sam čuo da je do toga došlo“, dodao je on.

Partizan je izgubio večeras na svom terenu sa 76:82 u trećoj utakmici finalne serije plej-ofa ABA lige i tako nije uspeo da odbrani trofej osvojen prošle godine.

Crno-beli su na trećoj utakmici igrali bez Nanelija, a Obradović je naveo da je to bila njegova odluka.

„Odluka da Naneli ne bude u timu je bila moja zato što sam mislio da nije bio spreman da igra. I dalje stojim iza te odluke. Nemam razloga da ne verujem Džejmsu to što mi je ispričao, ali svako mora da odgovara za svoje postupke“, rekao je Obradović.

„Postoje organi koji će da se bave time, da ispitaju šta je bilo. Pominje se da nema nekih minuta na snimku… Ne bih ulazio u to. Žao mi je što se to dogodilo. Situacija koja ne bih voleo nikad više da se ponovi, ali svako mora da odgovori za svoje postupke“, dodao je trener Partizana.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.