Obradović: Odigrali smo dobru utakmicu i zabeležili važnu pobedu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je njegova ekipa odigrala jako dobro na večerašnjoj utakmici Evrolige protiv Baskonije i da je zabeležila važnu pobedu u tom duelu.

„Imali smo pauzu, hteli smo da vidimo kako ćemo odreagovati, odlično smo odigrali. Moji igrači su odigrali dobru utakmicu i zabeležili važnu pobedu. Baskonija ima dosta snage unutra i igrali su do kraja, ali mislim da smo zaslužili da pobedimo“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Partizan je na svom terenu u Beogradu pobedio Baskoniju 86:73, u 27. kolu Evrolige, i time zabeležio svoj treći uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Partizan je osmi na tabeli sa 15 pobeda i 12 poraza, dok Baskonija zauzima 14. mesto sa skorom 11/16.

Obradović je dodao da uprkos velikoj razlici na poluvremenu (45:25), nije uvek lako doći do pobede.

„To nema veze sa mentalitetom, protivnički igrači žele da se vrate, imaju ponos u sebi. To ima veze sa odlukama, ne mentalitetom. Ne možemo stalno da pobeđujemo sa 20 razlike. Sve se iz kola u kolo menja na tabeli, moramo da verujemo u sopstvene mogućnosti i da se borimo do kraja“, rekao je Obradović.

Trener Partizana kazao je da nije bilo iznenađenje dobra partija Markusa Hauarda, koji je vratio Baskoniju u igru.

„To nije problem koncentracije, protivnički tim zna da igra, bore se do kraja. Prvo poluvreme smo odigrali izuzetno dobro, treću deonicu lošije, tu su usponi i padovi, ali za sve ostalo sam izuzetno zadovoljan“, dodao je Obradović.

Trener košarkaša Partizana istakao je da je zadovoljan zbog malog broja izgubljenih lopti njegovog tima u prvom poluvremenu.

„Zadovoljan sam zbog malog broja izgubljenih lopti u prvom poluvremenu. U drugom ih je bilo više i na tome moramo da radimo. Igrača povuče lopta, potom lako izgubimo loptu pa lako primimo koš iz kontranapada“, naveo je Obradović.

Obradović je pohvalio igru Ajzee Majka na večerašnjoj utakmici i rekao da je kanadski krilni centar najkorisniji ekipi kad igra strpljivo.

„Majk se poslednji priključio posle pauze, obavio je jedan trening. Izuzetno nam je bio potreban za ovu utakmicu. Imao je izuzetnu rolu u završnici i u prvom poluvremenu smo sa njim na terenu, iako nije postigao nijedan poen, imali plus 22. Onda je ušao u neka rešenja koja nisu bila dobra, kasnije je bio bolji kad je bio strpljiv. Nadam se da će iz utakmicu u utakmicu igrati bolje. Radi se o odlukama, a ne samo o poenima. Kad smo odigrali najslabije naše odluke su takođe bile slabe“, izjavio je trener Partizana.

Obradović je rekao da je kapiten crno-belih Vanja Marinković, koji je dugo odsustvovao zbog povrede, izuzetno važan za njegovu ekipu.

„Vanja nam je izuzetno potreban, nije ni njemu bilo lako posle duge pauze. Odigrao je i Kup iznad očekivanja. To je ta njegova mentalna snaga, ulazi sve više u trening, vraća se fizički, pauza mu je dobro došla. On je pravi kapiten tima, jako nam znači. Njegove šuterske i odbrambene karakteristike su važne za ekipu. (Aleksej) Pokuševski je isto kao i Majk, kad radi ono za šta je sposoban, on je jako koristan za ekipu“, naveo je trener Partizana.

Večerašnju utakmicu su zbog povreda propustili Frenk Nilikina i Isak Bonga. Obradović je rekao da će Nilikina početi da trenira u utorak, dok će Bonga ponovo biti pregledan u ponedeljak.

„Očekuje se da Frenk počne u utorak da trenira, dok će Bonga imati kontrolu u ponedeljak. Videćemo da li će moći da igraju odmah uopšte posle toliko malo treninga, čak i da se oporave“, kazao je Obradović.

Partizan će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Pireju protiv Olimpijakosa, dok će Baskonija u Vitoriji dočekati Žalgiris. Crno-beli će pre duela sa Olimpijakosom igrati protiv Krke u ABA ligi.

„Svakog protivnika poštujemo u ABA ligi i sigurno da ćemo se pripremiti za utakmicu protiv Krke na najbolji način. Podelićemo uloge i idemo u Novo Mesto sa maksimalnim poštovanjem prema Krki“, rekao je Obradović.

(Beta)

