Obradović: Pobeda u Ljubljani za drugo mesto na tabeli pred plej-of ABA lige

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da je predstojeća utakmica protiv Cedevita Olimpije značajna, pošto bi pobeda u Ljubljani njegovoj ekipi obezbedila drugo mesto na tabeli pred plej-of ABA lige.

„Pred nama je utakmica od velikog značaja jer nam pobeda donosi sigurno drugo mesto na tabeli. Igramo protiv tima koji je, povratkom njihovog prvog trenera, pokazao izuzetne kvalitete pa nas očekuje veoma teška utakmica“, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana igraju u nedelju od 17 časova u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije, utakmicu 29. kola ABA lige.

To je poslednje gostovanje Partizana u ligaškom delu ABA lige.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski rekao je da je crno-belima tradicionalno teško da ostvare dobar rezultat u Ljubljani, ali da veruje u uspeh.

„Pred nama je utakmica protiv tima sa kojim smo u Beogradu odigrali neizvesnu utakmicu i teško došli do pobede. I oni i mi se borimo za što bolju poziciju pred plej-of i sigurno je da nas očekuje težak zadatak. Sa druge strane, iako po tradiciji Partizan teško dolazi do pobede u Ljubljani, uveren sam da imamo to što je potrebno za trijumf“, naveo je Pokuševski.

U prvo delu sezone Partizan je u Beogradu pobedio Cedevita Olimpiju 78:76.

