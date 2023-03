Obradović: Pobedili smo lidera EL, ponosan sam na igrače za sve što smo uradili

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je zadovoljan pobedom nad ekipom Olimpijakosa 90:75 u meču 30. kola Evrolige.

„Pobedili smo lidera Evrolige. Celu utakmicu smo kontrolisali u odbrani i igrali dobro u napadu. Ponekad smo promašivali šuteve, ali bila je dobra selekcija šuteva. Hvala navijačima za još jedno neverovatno veče. Znam da sam zadovoljan. Oni su šutirali 0/12 za tri poena. Ponosan sam na igrače za sve što smo uradili. Mislim da ne treba da gledamo našu poziciju na tabeli. Ispred nas je utakmica protiv Olimpije u ABA ligi, posebno što ćemo igrati bez Matijasa Lesora“, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Obradović je otkrio i šta je rekao igračima posle pobede protiv Olimpijakosa.

„Rekao sam igračima posle utakmice, pravac kući, spavanje, odmor da se pripremimo za Olimpiju“, dodao je trener Partizana.

On je potom istakao da je nemoguće 40 minuta igrati maksimalno koncentrisano.

„Još jednom čestitam igračima. Velika je potrošnja, velika je enrgija. Kada se pogleda ono što je mnogo važno u statistici, i za to vreme koliko su igrači igrali i kakav su učinak imali, vidi se sve“, naveo je trener košarkaša Partizana.

„Crno-beli“ su se ovim trijumfom približili plasmanu u plej-of Evrolige.

„Znate li da igramo za 48 sati, a onda za 48 sati. Sada nas čekaju Barselona i Real. I sada, treba da očekujemo da budemo stalno na istom nivou. Kakav će maksimum biti, to ćemo videti. Ide nam Olimpija, to nam je mnogo važna utakmica. Probaću da igrače ubedim da nam je Olimpija možda i najvažnija utakmica od svih koje nam predstoje. Nama će svaka sledeća utakmica biti najbitnija. Imali smo izvanrednu utakmicu protuiv Virtusa u Bolonji, pa smo igrali slabo protiv Milana. Kada se pogleda statistika, ako pogledate minutažu Zeka Ledeja, on je imao preko 30 minuta. Lesor će imati odmor, a sutra će da radi mnogo jak trening“, izjavio je Obradović.

Utakmici između Partizana i Olimpijakosa prisustvovalo je više od 20.000 navijača.

„Neverovatno je šta navijači rade. Danas sam slučajno bio na ručku i sreo sam četiri momka koji traže da se slikaju sa mnom. Došli su iz Estonije. Jedan je rekao da živi u Nemačkoj i da dolazi na svaku utakmicu ovde. Dolaze sa svih strana, Francuske, Španije… Ponosni smo na to. Hvala svim ljudima koji dolaze na Partizan. Igrači to zalsužuju“, istakao je Obradović.

