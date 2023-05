Obradović ponosan na ostvareno u Evroligi ali žali za fajnal-forom

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je ponosan na sve što je ekipa ostvarila ove sezone u Evroligi, ali da je u večerašnjoj utakmici protiv Real Madrida, odlučujućoj za plasman na fajnal-for, pomogla sebi da izgubi.

„Utisak je da smo mi pomogli da izgubimo utakmicu, ali čestitam Real Madridu, to je veliki tim, veliki klub. I ova utakmica se završila ponovo na jednu loptu, moglo je da bude drugačije. To smo mogli da vidimo ovde u prvoj utakmici, pa u trećoj i četvrtoj i sada u petoj. To bi trebalo da bude veliko iskustvo koje treba da pomogne za sve što je ispred nas“, rekao je Obradović posle utakmice za televiziju Sport klub.

Košarkaši Partizana nisu uspeli da se plasiraju na fajnal-for Evrolige, pošto su u petoj utakmici četvrtfinala izgubili u Madridu od Reala sa 94:98. Partizan je u seriji vodio sa 2:0, pobedama u Madridu, ali je izgubio obe utakmice u Beogradu.

Obradović je rekao da je zadovoljan i ponosan ostvarenim u Evroligi, u koju se Partizan vratio posle dugo godina.

„Imamo itekako razloga da budemo zadovoljni, veliki žal je što posle 2:0 nismo prošli na fajnal-for. Igrači su tužni, ali moramo da nađemo snage do petka, kada počinjemo pripreme za ABA ligu, da zaboravimo ovo. Imamo pred sobom veliki cilj, a to je osvajanje ABA lige“, naveo je on.

Trener crno-belih zahvalio je navijačima na podršci koju su davali ekipi tokom čitave sezone u Evroligi i rekao da Partizan zaslužuje da bude stalni član tog takmičenja.

„Danas sam ovde video momke koji su došli sa Malte, neverovatni navijači, hvala na podršci. Ono što je bitno je da Partizan kao tim i klub stalno treba da bude član Evrolige, u to nema sumnje. Govorilo se pre treće i četvrte utakmice da će biti nesportska atmosfera, ali svi smo svedoci koliko smo lepu sliku poslali“, rekao je Obradović.

„Nema kluba, igrača, trenera, navijača koji ne žele da dođu u Arenu na utakmice Partizana. Nadam se da ćemo se izboriti za taj status, to je bio moj veliki cilj kada sam došao. Veoma sam ponosan na sve što smo prikazali u Evroligi“, dodao je on.

Govoreći o večerašnjoj utakmici, Obradović je rekao da je njegova ekipa odigrala dva različita poluvremena.

„U prvom smo igrali izvanrednu košarku iako nekim odlukama u napadu nisam bio najzadovoljniji, ali postigli veliki broj poena i igrali izvanredno. Probao sam na svakom tajm autu ali i bez tajm auta da obodrim ekipu, da tražim da igraju koncentrisano do poslednje lopte. Imali smo problema pre svega u odbrani, lake koševe smo primali, Real Madrid je šutirao fenomenalno u drugom poluvremenu za tri poena, mnogo lakih koševa iz prodora“, naveo je.

„Ali čak i kada smo bili u najtežoj situaciji, uspeli smo da odigramo par odbrana, da se vratimo i da imamo jedan veoma dobar šut Kevina Pantera za tri poena koji je mogao da dovede da izjednačimo. Nije ušla. Odigrao je kao pravi lider, kapitenski“, dodao je Obradović.

Takođe i probleme sa prekršajima visokih i važnih igrača, Smailagića, Lesora i Egzuma, Obradović je naveo kao jedan od razloga poraza.

„Sve je itekako bilo bitno, gubili smo neke defanzivne skokove kada su oni retko promašivali u drugom poluvremenu“, rekao je Obradović.

Završni turnir Evrolige igraće se od 19. do 21. maja u Kaunasu.

Real će u polufinalu igrati protiv Barselone, a Olimpijakos protiv Monaka.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.