Obradović: Potrošili smo godinu dana života ni za šta

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović preuzeo je odgovornost za večerašnji poraz od Burse i eliminaciju u osmini finala Evrokupa i istakao da mu je žao što su crno-beli „potrošili godinu dana života ni za šta“.

„Preuzimam odgovornost za ovaj poraz u smislu svega što se dešavalo na terenu. Zaista ne želim da ulazim u detalje šta je trebalo da se uradi, kako smo postavili utakmicu… Mislim da smo mogli lako da završimo utakmicu i da je dobijemo u regularnom delu, ali nismo“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

„Preuzimam odgovornost za sve što se dešavalo u toku utakmice. Kao neko ko je najiskusniji i ko je prošao kroz sve kroz što sam ja prošao, logično je da preuzmem odgovornost“, dodao je on.

Košarkaši Partizana nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale Evrokupa, pošto su večeras u Beogradu izgubili posle produžetka od Burse sa 95:103.

Crno-beli su imali pobedu u svojim rukama u finišu meča, ali su svojim greškama dozvolili Bursi da se vrati i na kraju slavi posle dodatnih pet minuta.

„Strašno mi je žao jer smo potrošili godinu dana naših života da dodjemo u ovu situaciju, da igramo utakmicu u ovakvom ambijentu, pred ovakvim navijačima koji su neverovatno. Žao mi je zbog svih nas, zbog navijača, zbog igrača jer znam da su imali ogromnu želju, ali je na kraju ispalo kako je ispalo“, rekao je Obradović.

Na pitanje da li su greške u finišu utakmice bile posledica psihičke nepripremljenosti, Obradović je odgovorio: „Šta god da je, loše se završilo po nas“.

„Potrošili smo godinu dana života ni za šta i to je katastrofa“, ponovio je Obradović.

On je naveo da su u timu bili svesni da je reč o samo jednoj utakmici i da su pokušali da se pripreme na najbolji mogući način, ali da to očigledno nije bilo dovoljno.

„Ne mogu da razumem neke stvari iz prvog poluvremena, malo nervoze… Sve smo to mi prošli, pričali o tome, ali na kraju kad se završi kako se završilo ostane ti gorak ukus. Ceo život sam tako radio da branim igrače i ponavljam da je sve moja odgovornost. Krenućemo od nas, trenera, odnosno od mene kao glavnog trenera“, rekao je Obradović.

Trofejni trener je istakao i da mu je ovo jedan od najtežih poraza u karijeri.

„Jedan od najtežih jer znam koliko smo svi u Partizanu želeli da napravimo nešto dobro ove godine. Sve je izgledalo veoma dobro, sem finalne utakmice u Kupu protiv Zvezde. Žao mi je jer znam koliko smo energije svi uložili. I onda naravno da ti je teško i ko zna koliko će nas držati ovaj poraz. Ko zna koliko“, rekao je Obradović.

On je naveo da su greške sastavni deo košarke, ali da „neke druge stvari nisu greška“. Na dodatno pitanje na koje druge stvari misli, Obradović je odgovorio da misli na delove iz igre.

„Ako ponavljaš nešto ne znam koliko puta i ako to izgleda tako kako izgleda i onda dodje ključni trenutak i onda nisu u stanju da to ponoviš. Onda ja ponovo upirem prst u sebe. Dobro, verovatno ja to nisam dovoljno ponavljao…“, rekao je Obradović.

„Mislim da igrači i svi mi treba da okrenemo list i da probamo da se spremimo za plej-of ABA lige. To nam je ostalo. Ja ću uvek imati u glavi ovo što se desilo večeras. Ponavljam, nigde nije bila atmosfera kao ovde, niti mislim da je to moguće. Toliko mi je žao“, dodao je on.

Upitan da li večerašnji poraz može da utiče na njegovu odluku o budućnosti u klubu na kraju sezone, Obradović je istakao da je došao na tri godine i da to „jedino može da bude odluka kluba“ ako su nezadovoljni njegovim radom.

„Ako bilo ko misli da postoji bolje rešenje od mene za trenera Partizana, nemam nikakav problem s tim. I da je ovo prošlo sve najbolje, ja bih nastavio da radim ovde jer sam srećan i zadovoljan. Ovo su teški trenuci, takav je život. Nadam se da će nam ovo pomoći svima“, rekao je Obradović.

„Analiziraću sve do sitnih detalja zajedno sa mojim pomoćnicima, ali nema nam druge nego da se držimo zajedno. Ali, ponavljam još jednom, ako sam ja problem i ako bilo ko misli da sam ja problem, onda to je najlakše na svetu“, zaključio je Obradović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.