Obradović pred Krku: I ova utakmica je prilika da se napreduje

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da je i predstojeća utakmica protiv Krke u ABA ligi prilika da njegov tim napreduje i da pokaže „borbenost i želju da se igra od prve do poslednje sekunde na isti način“.

„Probaćemo da neutrališemo njihove najbolje igrače, probaćemo da budemo na nivou na kom smo bili tokom poslednjih utakmica što se tiče napada i protoka lopte koji je iz utakmice u utakmicu sve bolji“, rekao je Obradović, prenosi klub.

„I ova utakmica je prilika da se napreduje i da pred domaćim navijačima pokažemo ono što nas je krasilo do sada, a to je borbenost i želja da se igra od prve do poslednje sekunde na isti način“, naveo je Obradović i dodao da će kapiten Rade Zagorac vrlo verovatno propustiti meč zbog bolova u ledjima.

Košarkaši Partizana dočekuju sutra Krku iz Novog Mesta, u utakmici petog kola ABA lige.

Od početka regionalnog šampionata, crno-beli su zabeležili sve četiri pobede i na čelu su tabele, dok je Krka sa učinkom 2/2 u grupi timova koji se nalaze od šeste do 11. pozicije.

„Veoma interesantno za mene je da vidim kako će ekipa da odreguje, s obzirom da prvi put ulazimo u ovaj ritam igranja utakmica na tri dana“, rekao je Obradović.

„Priprema za utakmicu je apsolutno drugačija nego što je to bilo do sada i moramo da vidimo kako smo uspeli da regujemo i kako će to izgledati protiv Krke, ekipe koja zaslužuje svaki respekt kao i svi timovi u ABA ligi“, dodao je on.

Centar Partizana Balša Koprivica je rekao da je Krka dobar tim, koji igra brzo i dobro šutira za tri poena.

„Naše je da napravimo neke korekcije u odnosu na prethodnu utakmicu protiv Hamburga, pošto igraju na sličan način. Želimo da u meč udjemo isto kao u meču Evrokupa, ali da u završnici budemo puno bolji“, rekao je Koprivica.

Utakmica izmedju Partizana i Krke igra se sutra od 19.00 u dvorani „Aleksandar Nikolić“.

(Beta)

