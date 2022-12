Obradović: Promašili smo četiri otvorena šuta, preuzimam odgovornost za poraz

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je večeras da je njegova ekipa u završnici promašila četiri otvorena šuta, kao i da preuzima odgovornost za poraz od Crvene zvezde u prvom evroligaškom duelu beogradskih ekipa.

„Ovo je košarkaška utakmica, u zadnjih minut i po imali smo četiri otvorena šuta i ništa nismo ubacili. Kad se pogleda statistika i naš šut za tri poena (5/27), to je na nivou ne znam ni ja koga, ali takva je košarka. Ja ću uvek da stanem uz moje igrače i uzeću odgovornost, kao što sam uvek uzimao“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Košarkaši Partizana poraženi su večeras u Beogradskoj areni sa 73:76 (20:11, 13:29, 19:14, 21:22), u utakmici 12. kola Evrolige.

Zvezda ima polovičan učinak posle 12 utakmica u Evroligi, dok je Partizan posle četvrtog vezanog poraza na učinku 4/8.

Obradović je posebno pohvalio atmosferu na tribinama u Beogradskoj areni, uz konstataciju da je „poslata lepa slika u Evropu“.

„To znači da to takmičenje ABA liga, mora drugačije da se ponaša. Mi moramo da izbacimo huligane iz dvorana, ko god da je, ja to pričam od prve utakmice kada sam došao ovde“, dodao je Obradović, nakon što je prethodni duel dve ekipe u ABA ligi bio prekinut.

Trener Partizana je rekao da veruje u igrače koje ima na raspolaganju, kao i da jeste problematična velika minutaža i potrošnja Matijasa Lesora.

„Probao sam Alena (Smailagić), on izlazi iz povrede, ne možemo na njega da gledamo kao na igrača koji je spreman da igra. Da su ove lopte ušle to niko ne bi pominjao. Jedna lopta ti odlučuje, da li si gore ili dole“, istakao je on.

Obradović je rekao da njegovu ekipu u nedelju očekuje važan meč u ABA ligi protiv Cedevita Olimpije i da se ovaj poraz odmah zaboravlja.

„Sreća je da nemaš šta da razmišljaš. Izgubili smo idemo dalje, koji su razlozi da analiziramo. Uvek izlazim pred igrače, ali mi u pojedinim trenucima izgledamo kao da nemamo apsolutno iskustvo“, dodao je on.

Trener Partizana je istakao da je postojala želja kod igrača za pobedom.

„Derbi je završio kako je završio i još jednom sve čestitike Crvenoj zvezdi“, rekao je on.

Obradović je dodao da su jasni razlozi poraza, kao i da je na tajm autu na šest poena prednosti za njegov tim tražio da se pusti šut za tri.

On je ocenio da su njegovi igrači imali mnogo izgubljenih lopti.

„Mi smo prestali da igramo u prvoj četvrtini kad smo napravili najveću razliku i odatle se Zvezda vratila i napravila 29:13 u drugoj“, rekao je Obradović.

Trener Partizana je rekao i da se njegov košarkaš Aleksa Avramović polako oporavlja i da je počeo da radi sa loptom.

Predstavnik Partizana za medije negirao je na kraju konferencije navode pojedinih medija da je posle utakmice kamenovan automobil predsednika kluba Ostoje Mijailovića.

U narednom kolu Zvezda dočekuje Žalgiris, a Partizan gostuje Asvelu.

