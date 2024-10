Obradović: Sve je odlučeno u poslednjim minutima; Kataš: Promašili smo dosta otvorenih šuteva

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je večerašnja utakmica Evrolige protiv Makabi Tel Aviva bila jako teška i da je sve odlučeno u poslednjim minutima.

„Jako teška i tesna utakmica, sve je odlučeno u poslednjim minutima. Dobra utakmica, pobedili smo dobar tim. Hvala navijačima sto su bili uz nas“, naveo je Obradović nakon utakmice.

Partizan je na gostujućem terenu u Beogradu pobedio Makabi Tel Aviv 91:79, u četvrtom kolu Evrolige.

„Raduje me borbenost, to je najvažnija stvar. To je najveći pokazatelj šta je ovaj tim u ovom trenutku“, dodao je Obradović.

Obradović je pohvalio Isaka Bongu i Alekseja Pokuševskog za njihovu igru na večerašnjoj utakmici.

„Bonga je iskusan igrač, svetski prvak je bio sa Nemačkom, igrao je na visokom nivou. Jako je skoncentrisan, shvata svoj zadatak, igra konstantno, kao i cela ekipa. Pokuševski je odigrao izvanrednu utakmicu, ima glavu za košarku i sve će nam više pomoći“, rekao je on.

Trener Makabija Oded Kataš izjavio je da sva odgovornost za poraz na njemu i da je njegova ekipa promašila dosta otvorenih šuteva.

„Nikad nisu krivi igrači, moja je odgovornost. Igrali smo loše u nekim minutima drugog poluvremena. Nećemo koristiti izgovore. Imamo težak raspored, pokušali smo da rasporedimo minutažu zbog duplog kola. Promašili smo dosta otvorenih šuteva, ne krivim igrače nimalo. Moramo da učimo, da budemo bolji i da gradimo nešto posebno“, rekao je Kataš.

Partizan i Makabi Tel Aviv imaju po dve pobede i dva poraza.

(Beta)

