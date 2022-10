Obradović: Učiniću sve da spremim tim za Virtus

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je večeras da će učiniti sve da osposobi tim za naredni meč u Evroligi.

Partizan je večeras poražen u Beogradu od Armanija 80:75 u meču trećeg kola Evrolige. Ovo je bio treći uzastopni poraz „crno-belih“ u najelitnijem klupskom takmičenju.

„Neverovatno loša selekcija napada. Pre toga u prvom poluvremenu, imali smo istu boljku koja se ponavlja iz utakmice u utakmicu. Pokušavam sve da uradim da ih razdrmam i da im objasnim korišćenje faulova kada nisu u bonusu. To ne radimo dobro. To je veliko oružje pametnim igračima, a mi to ne radimo i to nam je veliki problem. Prodali smo previše lopti u finišu, a to je odlučilo pobednika. Protiv iskusnog tima kao što je Milano te greške se plaćaju. To je tim koji je pravljen da ide na F4. Ovo nije naš maksimum, možemo da igramo bolje i pametnije“, rekao je Obradović na konferenciji za medije posle meča.

On je istakao da je Partizan veći deo utakmice odigrao dobro protiv italijanskog kluba.

„Sigurno je da možemo bolje, pametnije u svakom slučaju. Čestitke gostima na pobedi. Pokušavam da sve ono što kažem timu uradim u svlačionici i na terenu. Ovde ću uvek da stojim ispred igrača. Ne radi se o jednom igraču već o timu. Bilo je dobrih i loših stvari. Ovo treba da zaboravimo i da se okrenemo meču protiv Virtusa. Tek smo na početku, radićemo i videti dokle možemo da dođemo. Impresioniran sam atmosferom na tribinama. Nadam se da će navijači da podržavaju igrače“, naveo je trener Partizana.

On je istakao da je Partizan imao dosta problema u pripremnom periodu.

„U pripremnom periodu sam bio bez ijednog plejmejkera, Dante Egzum je bio na turneji u Španiji, imao je probleme, čuvali ga, ali se povredio i nije putovao na turnir u Moskvu. Uvek smo imali jednog igrača, Jana Madara sam pokušao da osvežim posle reprezentacije. Počeli smo sezonu u situaciji u kakvoj smo počeli. Aleksa Avramović je van tima, a bitan je igri našeg tima. Ovo što imam to su igrači kojima verujem“, dodao je Obradović.

On je prokomentarisao pisanje pojedinih medija da su Partizanu potrebna pojačanja.

„Ja od letos čitam po novinama ne znam koliko imena, ko to potura i stavlja ja nemam pojma. Nikad niko nije došao da mi predloži konkretno ime. Neko postavlja informacije iz ove iz one zemlje. Radim sa onim šta imam u timu. Tražimo rešenje u onome što imamo. Ta imena što su se pominjala i cifre… Bože me sačuvaj! Mesecima se priča o nekim imenima. Prave priču kako Partizan ima pare. Daćemo sve od sebe“, naveo je trener Partizana.

On je najavio da će pokušati da motiviše ekipu da pobedi u narednom meču.

„Ne osećam pritisak i daću sve od sebe. Ova atmosfera pokazuje da Partizan zaslužuje da igra u Evroligi. Doživeli smo tri poraza, ali to bi trebalo da nam bude motiv da pokažemo bolje rezultate u nastavku sezone u Evroligi“, rekao je Obradović.

Partizan će u četvrtak od 20.30 sati dočekati Virtus.

(Tanjug)

