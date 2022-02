Obradović: Utakmica baš onakva za kakvu smo se pripremali

BADALONA – Utakmica je bila upravo onakva za kakvu smo pokušali da se pripremimo. Igrali su veoma agresivno, iako smo dominirali tokom prvog poluvremena i igrali dobro od starta, uspeli su da se vrate, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović posle poraza od Huventuda (92:84) u Evrokupu.

„Vratili su se i preokrenuli, pre svega zbog njihove agresivnosti, ali i zbog naših olako izgubljenih lopti. Oni su ekipa koja zna da igra košarku i prvi put kada su stigli do dvocifrene prednosti, uspeli su da je sačuvaju i zasluženo dođu do pobede. Čestitam im na pobedi, ali ostalo je još mnogo utakmica i videćemo kako će se situacija odvijati do kraja“, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

(Tanjug)

