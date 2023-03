Obradović: Važna pobeda, lepo je profesor govorio da je umor samo u glavi

BEOGRAD – Znali smo da će da bude teško, bilo je potrebno da igramo sa dobrom energijom, a nažalost nismo dobro otvorili i na kraju je u tom tonu išla utakmica, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović posle pobede protiv Cedevita Olimpije (76:73) u ABA ligi.

„Na sreću nisu uspeli da se odvoje. Igrali smo dobru odbranu, ali u napadu nismo mogli do koša. Hvala publici na oneverovatnoj podršci, na kraju smo uspisali važnu pobedu i sada sledi priprema za Barselonu”, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

On je istakao da je umor

jedan jedini razlog za nešto slabiju igru, ali je odmah iskoristio priliku da podseti na reči čuvenog profesora Aleksandra Nikolića da „umor postoji samo u glavi“.

„Ko prati Evroligu videće da svi timovi imaju problem kada igraju posle 48 sati. Imali smo četiri dana pred Olimpijakos, a sada dan i po… Tako će biti i protiv Barselone, a protiv Reala nešto drugačije. Ono što mi se ne sviđa jeste što igrači koji su imali svežinu nisu odigrali na nivou, ali to je analiza koju ćemo raditi sutra“, poručio je Obradović.

(Tanjug)

