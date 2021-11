Obradović: Velika pobeda, ovakve amtosfere nema nigde

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović čestitao je svojim igračima na velikoj pobedi protiv Huventuda u trećem kolu Evrokupa.

Crno-beli su pobedili španski tim 68:67 posle preokreta i velike borbe.

„Bila je odlična utakmica. Igrali smo bez lakih pogodaka dobar deo utakmice, ali smo se borili do kraja. Kevin Panter je rešio utakmicu. Moram da kažem da je veoma važno što smo odigrali ovakvu utakmicu, kako bismo shvatili i razumeli način na koji želimo da igramo“, rekao je Obradović na konferenciji za medije posle meča.

Obradović je istakao da je su se za ovaj meč tim pripremao kao za svaki drugi, da su pokušali da spreče Huventud.

„Nije bila problem odbrana nego napad. Nije bio dovoljno agresivnosti na lopti. Bilo je dosta konfuzije, utakmica je takva da se prave izmene, u jednom trenutku nismo znali koji odbranu igramo. Sve to je stvar mladost i neiskustva, ali insistiraćemo na tome“, rekao je on.

Velika pobeda, vratili smo se posle negativnog rezultata i minus 10 i uz podršku navijača dobili smo velikog protivnika, koji je igrao dobro, dodao je Obradović.

„Kevin Panter je sa dva šuta rešio meč. Ne volim da ističem igrače pojedinačno, ali je Pantera je potrebno istaći, ali zaslužni su i drugi igrači. Bez njega smo se vratili u prvoj deonici, zato može da se priča o timu. Ovo igračima sve prija, publika radi svoj posao, oni treba da rade svoj, da prate igru, imaju koncentraciju. Nije za njih lako da podnesu atmosferu. Trener Huventuda mi je pre utakmice rekao da nikada nije doživeo ovako nešto“, rekao je trener crno-belih.

Osvrnuo se na reakcije Kevina Pantera i Zeka Ledeja prema publici nakon meča.

„To pokažuje želju, srećan sam kao trener što ih imam u timu. Oni su primere kako rade i kako se ponašaju. Verovatno su osetili enegriju sa tribinama. To sam pokušao da im predočim letos kada samo razgovarali. Znaju oni šta je Partizan. Ovo nema nigde, ovo ima samo Partizan. Možda ovakve navijače ima Makabi i Panatinaikos. Ovo je nestvarna atmosfera. Nisu odustajali, u tome je veća draž pobede“, rekao je Obradović i pozvao navijace da podrže tim protiv FMP-a u ABA ligi u subotu.

Trener Huventuda Karles Duran čestitao je Partizanu na velikoj pobedi, ali smatra da je Huventud bio bolji veći deo meča.

„Čestitam Partizanu na odličnoj utakmici, Panter je pogodio dva važna šuta iako smo mi bili bolji sve do poslednje četvrtine. Igrali smo protiv jako dobrog tima. Ako me pitate zašto sam s osmehom na licu posle utakmice, ne znam šta da vam kažem. Bili smo dobri, igrali dobro, ali onda smo izgubili u tesnoj završnici… To je to. Partizan igra agresivnu košarku, ovo je nivo Evrolige“, rekao je Duran.

(Tanjug)

