Obradović: Velika pobeda protiv Huventuda

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je njegova ekipa večeras ostvarila veliku pobedu protiv Huventuda u Evrokupu, istakao je dobru igru Kevina Pantera, koji je odlučio pobednika i pohvalio je navijače koji su podržavali ekipu tokom cele utakmice.

„Ovo je velika pobeda za nas, posle negativnog rezultata na kraju treće četvrtine, bilo je 10 razlike. Nismo odustali, borili smo se do kraja uz neverovatu podršku navijača. Pobeda mnogo znači u psihološkom smislu, igrači su se radovali kao što su se svi radovali. Dobili smo velikog protivnika koji je znao da igra dosta dobro celu utakmicu. Ali veliki igrač Kevin Panter je sa dva neverovatna šuta odlučio utakmicu“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu Huventud sa 68:67, u trećem kolu Grupe A Evrokupa i ostvarili treću pobedu. Partizan je predvodio Kevin Panter sa 18 poena, od kojih je postigao važne poene u samoj završnici.

„Mi smo se pripremali za utakmicu kao za svaku do sada. Probali smo da shvatimo šta je najbitnije u igri Huventuda i da probamo to da sprečimo. Iz pik igre primili smo par lakih poena, analizirali smo prvo poluvreme, iz te jedne situacije primilo smo 11 poena. Nije problem toliko odbrana, koliko je problem bio napad jer mi smo tim koji je agresivan odbrambeno, a u pojedinim trenucima nije bila dovoljna agresivnost na loptu, odnosno na igrača s loptom“, rekao je Obradović.

„U pojedinim trenucima bili smo u konfuziji koju odbranu da igramo. To je ono na čemu insistiram i govorim, da igrači koji su na klupi, da slušaju, jer utakmica je takva da se često prave izmene i ako ne slušaš i nisi koncentrisan, praviš grešku. To je stvar koncentracije, mladosti i neiskustva u našem timu, ali insistiraćemo na tome“, dodao je on.

Obradović je upitan o seriji 11:4 posle tajm-auta koji je uzeo.

„Primili smo osam poena, a igrali smo otprilike slično kao u trećoj četvrtini gde su oni dali 20. Strategija je bila ista, ali to je kad želja proradi, kad želiš da se baciš i predvidiš stvari u odbrani, onda to izgleda mnogo bolje. Ispalo je da je najvažnija četvrtina gde smo dobili i prelomili sa 11 razlike“, rekao je on.

Obradović je čestitao igračima, a izdvojio je igru Pantera.

„Izdvojio bih Pantera pošto je zaslužio. Inače ne volim pojedinačno da ističem igrače. Ali zasluga je i celog tima, pošto smo se vratili u utakmicu u prvim minutima poslednje četvrtine bez njega. Znači da su ostali radili i igrali izvanrednu odbranu, pa sada može da se priča o timu, uvek je tim najvažniji“, naveo je.

„Mnogi od njih prvi put igraju u ovakvoj atmosferi, zanimljivo je i prija im, ali treba da shvate da publika radi svoj posao, a da oni moraju da rade svoj posao, da budu koncentrisani, da čitaju utakmicu, da vide neke stvari. Toliko su bile očigledne neke stvari. Ali to su mladi ljudi, nije za njih lako da podnesu ovakvu atmosferu. Trener Huventuda mi je rekao da nije doživeo ovako nešto. Nije lako, radićemo na tome da probaju da se isključe i shvate da je njihov posao da budu koncentrisani svih 40 minuta na terenu“, dodao je.

Panter i Zek Ledej su pobedu proslavili u zagrljaju sa navijačima, a Obradović je rekao da to pokazuje njihovu veliku želju da igraju.

„Kao trener sam srećan što imam njih dvojicu kao najiskusnije igrače, koji su primer mojim momcima u svemu, od odnosa kako rade i kako se ponašaju. Osetili su energiju sa tribina. Kada sam letos sa njima razgovarao, oni su znali šta je Partizan. Partizan je jedinstven, ovakva atmosfere nema. U Evropi može da se poredi sa navijačima Panatinaikosa i možda sa Makabijem i to je to. Nisu odustajali da nas bodre do poslednjeg sekunda, utoliko je radost veća“, naveo je.

Obradović je pozvao navijače da u subotu dodju na utakmicu protiv FMP-a u ABA ligi, kako bi pomogli ekipi da nastavi seriju pobeda.

(Beta)

