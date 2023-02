Obradović: Žalgiris igra mnogo bolje na svom terenu

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je za njegovu ekipu kao i za Žalgiris utakmica u petak vrlo važna.

Košarkaši Partizana u petak od 19 sati gostuju ekipi Žalgirisa u okviru 23. kola Evrolige.

Partizan je prvi meč u Beogradu dobio rezultatom 87:76.

„Žalgiris igra mnogo bolje na svom terenu, pogotovo se to vidi u procentu šuta koji je za nekih 10 odsto veći kod kuće nego na strani. Takođe i broj skokova kako pod njihovim košem tako i pod protivničkim. Oni na pozicijama dva i tri imaju dominantne igrače i pokušavaju da igraju na niskom postu, gde je i Šmits odličan uz probleme sa povredama nalaze rešenja na spoljnim pozicijama i plus Ulanovas koji je opasan, a i Lekavičijus koji je brz pokreće ritam, a to su neke bitne stvari o kojima razmišljamo. I za nas i za njih je ovo vrlo važna utakmica, mi smo gledali sve što su igrali u zadnje vreme, gledaćemo ih i večeras protiv Efesa“ izjavio je Obradović.

Trener „crno-belih“ kaže da Partizan ima bolju odbranu i da igra pametnije u napadu.

„Ja mislim da mi igramo bolju odbranu i tu sve počinje, a i da igramo pametnije u napadu. Ja sam prezadovoljan ovom činjenicom odnosa izgubljenih i ukradenih lopti, pogotovo kako smo igrali u poslednje dve tri utakmice i to je neki put kojim moramo da težimo da idemo znači da osvojene lopte budu nešto što je prepoznatljivo u igri Partizana uz manje izgubljenih pogotovo nepotrebnih kao na startu sezone i da svi učestvuju na skoku što je jako bitan segment igre“, zaključio je Obradović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.