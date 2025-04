Obradović: Zaslužili smo da pobedimo

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je njegova ekipa, uprkos usponima i padovima u igri, zasluženo pobedila u večerašnjoj utakmici ABA lige protiv Crvene zvezde.

„Igrali smo sa usponima i padovima, uspeli smo da konsolidujemo igru u drugoj četvrtini. Imali smo izuzetno loš početak drugog poluvremena. Onda smo ponovo poveli sa dobrom razlikom, pa počeli da pravimo greške u odbrani. Na kraju smo pogodili neke šuteve koje u prethodnim utakmicama nismo. Zasluženo smo pobedili. Utakmica protiv Zvezde je uvek specijalna, čestitke mojim igračima na svemu što su pokazali večeras“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Partizan je na svom terenu u Beogradu pobedio gradskog rivala Crvenu zvezdu 85:77, u 28. kolu regionalne ABA lige.

„Večeras smo imali probleme sa lošom igrom u tranziciji posle dobrih odbrana. Igrači Zvezde su iz te tranzicije postizali lake poene. Igrali smo pametno, znali smo u završnici kako da napadamo. Bilo je i otvorenih šuteva koje nismo ubacili, ali ovog puta je to bilo dovoljno za pobedu“, dodao je Obradović.

Partizan je drugi na tabeli ABA lige sa 24 pobede i četiri poraza, dok je Crvena zvezda četvrta sa skorom 20/7.

„Bilo nam je bitno da pobedimo i da uz još jednu pobedu osiguramo drugo mesto. Psihološki sigurno, kad igramo protiv Crvene zvezde, koja nam je veliki protivnik, potrebno je da damo sve od sebe. Malo stvari odlučuju ove utakmice, tim treba da shvati da je ovde bitna borba, želja i pametna i koncentrisana igra. Ja razumem da igrače ponese i atmosfera i lopta, ali je ovo je igra u kojoj pobeđuju oni koji su koncentrisani“, kazao je Obradović.

Crno-beli imaju još dve utakmice do kraja regularnog dela sezone u ABA ligi, dok crveno-beli imaju tri.

Partizan će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije, dok će u poslednjem kolu dočekati Megu, dok Crvenu zvezdu prvo očekuju dueli na svom terenu protiv Krke (27. april) i Studentskog centra (1. maj), da bi regularni deo sezone završili utakmicom u Železniku protiv FMP-a.

Crno-beli su ovom pobedom obezbedili ulazak u doigravanje ABA lige sa više pozicije na tabeli od Crvene zvezde, i samim tim prednost domaćeg terena u slučaju susreta ova dva tima u plej-ofu.

Obradović je rekao da je Sterling Braun jedan od ključnih igrača u njegovoj ekipi, kao i da Vanja Marinkvović „daje ton“ odbrani njegovog tima.

„Sterling se vratio, bio je van treninga, hteli smo da ga sačuvamo i večeras je odigrao dobru utakmicu. On je jedan od naših najbitnijih igrača, ali za ovo ispred nas će nam biti potrebni svi da se bore na pravi način. Vanja uvek daje maksimum u odbrani. On je neko ko daje ton našoj odbrani, nije mu ovo prvi put da igra ovakvu utakmicu. Nije samo odbrana u pitanju, svi šutevi koje je uzimao večeras su bili dobri i to je na kraju najvažnije, da selekcija šuteva bude dobra. Čestitke njemu i svim ostalim igračima“, naveo je Obradović.

Obradović je dodao i da Ife Lundberg, koji nije ulazio u igru večeras, ima problem sa povredom šake.

Trener Partizana je naveo da je ekipa Crvene zvezde igrala sa maksimalno želje i da ne misli da su se crveno-beli nešto manje borili od njegovih igrača.

„Ekipa Crvene zvezde je igrala sa maksimalno želje. Imali su izvanredne trenutke, agresivno su igrali. Ne mislim da smo se nešto mnogo više borili od njih“, izjavio je Obradović.

Obradović je rekao da svaki igrač njegove ekipe mora da igra borbeno, kao i da njegov tim ima dosta više vremena za trening sada kad je Partizanova sezona u Evroligi završena.

Trener Partizana je dodao da su se njegovi igrači dosta trošili igrajući uporedno ABA ligu i Evroligu.

„Velika je potrošnja igrati i Evroligu sa ovakvim ambicijama. Mi smo u prvom delu poprilično lako pobeđivali sve utakmice u ABA ligi, onda je u drugom delu bilo dosta teže. Potrošnja je potpuno drugačija na početku sezone. Imamo plej-of ispred nas, sve ekipe koje budu ušle u njega će igrati sa velikim ambicijama“, rekao je Obradović.

Obradović je naveo da Partizan i Crvena zvezda treba da „naprave konsenzus“ da ubuduće zajedno nastupaju u Evroligi, kao i da su oba kluba „blago evropske košarke“ i da zaslužuju da budu ravnopravni članovi Evrolige.

„Biće taj neki sastanak pred kraj ovog meseca gde će neke stvari da se odluče u Evroligi. Mislim da bi trebalo da napravimo konsenzus da zajedno nastupimo. Crvena zvezda i Partizan su blago evropske košarke i to treba da pokažemo. Svi koji pričaju o Evroligi pričaju o ambijentu u Areni na našim utakmicama. Zaslužujemo neko poštovanje. Svi treba da imaju ista prava i obaveze. Zahvalni smo što nas zovu u Evroligu, ali želimo da budemo ravnopravni sa svima. Evropska košarka je u ovom trenutku Evroliga“, zaključio je Obradović.

(Beta)

