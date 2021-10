Obrt: Procurio tajni mejl, Đoković može bez vakcine u Australiju?

Postavljao se pitanje koji će igrači i igračice igrati u Melburnu jer je oko 35 odsto igrača nevakcinisano, ali je sada doneta promena.

Naime, najpre su svi profesionalni sportisti kako u lokalu, tako i oni koji dolaze iz inostranstva morali da pokažu da imaju dve primljene vakcine da bi se takmičili. Ipak, izgleda da se od te odluke odustalo.

🐨Update on #AusOpen🐨

Per email sent to WTA players just now, Tennis Australia has told WTA PC that fully vaccinated players won’t be required to quarantine or bubble at all.

Unvaccinated players will be allowed to enter, TA tells WTA, but must do 14 days of hotel quarantine. pic.twitter.com/cu4NV8abYB

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 24, 2021